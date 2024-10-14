Российские брокерские активы: нерезиденты выводят свои активы
14 октября 2024, 15:20Читати новину українською
Активы нерезидентов на счетах российских брокеров к концу ІІ квартала 2024 года уменьшились. Спад составил 9,6%, до 1,77 триллиона рублей, пишут российские СМИ.
Российские брокерские счета
Недавно стал заметным отток средств с российских брокерских счетов. Он стал первым случаем такого рода с ІІІ квартала 2022 года.
Читайте также Нобелевская премия по экономике: известно, кто стал победителем
Обратите внимание! Большинство этих выводов происходят от клиентов в международных оффшорных зонах и соседних странах.
Больше всего сократились активы на счетах клиентов брокеров из оффшоров Виргинских островов, Панамы, Белиза.
Также упали активы таких стран:
- Азербайджана – на 65%, до 0,5 миллиарда рублей;
- Узбекистана – на 30%, до 59,7 миллиарда рублей;
- Казахстана – на 20%, до 185,8 миллиарда рублей.