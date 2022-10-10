Россия теряет силу: как Европа все больше отказывается от энергоносителей врага

Российский шантаж продолжается. Манипуляции типа "русской зимы" и "голодных бунтов" в Европе - это кремлевская пропаганда для давления на страны, которые до сих пор зависимы от российских энергоносителей.

Готова ли Европа отказаться от российских энергоносителей, рассказал 24 каналу Роман Шеремета, украинский ученый и экономист.

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Роман Шеремета Украинский ученый и экономист То, что сегодня предлагает ЕС в плане санкций, – это очень хороший шаг в том направлении. А именно с российской нефтью – верхний предел цены означает, что никто не сможет покупать и продавать российскую нефть вне той верхней границы, которую на нее установили страны ЕС. Это также касается и третьих сторон. По-моему, это очень хорошо, поскольку это не позволит России получать сверхдоходы от продажи нефти, особенно в то время, когда цена на нефть может вырасти. То же самое следует сделать с ценами на российский газ и другие стратегические ресурсы.

Отказаться вполне реально

Тем не менее, имеющие большое количество связей с Россией, трудно разорвать отношения со страной-агрессорой.

Как рассказал экономист, это может произойти уже в следующем месяце. Хотя это будет тяжело и болезненно.

С газом они уже почти разобрались, резервы в большинстве стран ЕС уже и так на максимуме, то есть европейцы к этому готовились, запасали много газа. Конечно, будет трудно, ведь они будут использовать тот газ, который закачан в хранилища, а не поставляемый напрямую через "Северный поток", но он и так разрушен, и в ближайшем будущем я вообще не вижу возможности, чтобы поставки им возобновилось,

– добавляет Шеремета.

Европейцы уже подготовились к тому, что российские энергоносители исчезнут с их рынка, а именно:

будут использовать сжиженный газ из США;

российскую нефть заменили поставками черного золота из других стран ОПЕК;

определенную роль приобретает возобновляемая энергетика.

Атомная энергетика, как панацея

Роман Шеремета отметил, что реальным заменителем всей энергии из России может стать атомная энергетика и даже если это займет достаточно много времени.

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Я все же за ядерную энергетику, ирония в том, что мы живем на фоне всех этих ядерных угроз из России, а нам нужно строить новые атомные электростанции, потому что мы не хотим больше зависеть от российских нефти и газа. Шаги в виде ограничений могут занять немного больше времени, чем ожидалось, но Европа готова, и она это может сделать в ближайшем будущем.

– добавляет собеседник.

Если США смогут гарантировать поступление сжиженного газа и нефти от стран ОПЕК, это позволит Европе стать независимой от России.

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