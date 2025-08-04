Российский бизнес столкнулся с новой волной проблем в Объединенных Арабских Эмиратах. После начала полномасштабной войны с Украиной они стали важным хабом для параллельного импорта и финансовых связей России с внешним миром.

Что происходит в ОАЭ со счетами россиян?

В последние месяцы банки ОАЭ начали "зачистку" российских компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские средства массовой информации.

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Их количество в стране превысило уже 4 тысячи. Кроме того, в Объединенных Арабских Эмиратах усилили контроль за платежами, пишут росСМИ со ссылкой на юристов и консалтинговые компании.

По словам собеседников российских изданий, от 20% до 30% компаний из России в ОАЭ столкнулись с трудностями:

проверками;

ограничениями операций;

или прямым закрытием счетов.

Счета закрывают даже в случаях, когда клиент "не ответил на звонок из банка или не прислал письмо точно в указанное время". Об этом заявила управляющий партнер FTL Advisers Мария Чуманова.

При этом банки выдвигают жесткие требования. В частности иногда нужно предоставить и заверить до 20 документов в течение суток.

Дело в том, что в Объединенных Арабских Эмиратах стремятся выявить клиентов, деятельность которых слабо связана со страной или вообще не имеет к ней никакого отношения. Проблемы возникают даже у "реального" бизнеса "с вполне легитимной деятельностью и довольно значительными объемами оборота", о чем отметил партнер Pen & Paper Станислав Данилов.

Более того, по словам юристов, банки следят за соблюдением санкций следят за соблюдением санкций. Таким образом счета закрывают не только подсанкционным компаниям.

Важно! Счета в ОАЭ закрывают и тем, кто сотрудничает с контрагентами, включенными в "черные списки" Соединенных Штатов, Евросоюза и Великобритании.