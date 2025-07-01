Таинственные инциденты: известна вероятная причина взрыва на судне российского теневого флота

Стало известно, что взрыв на греческом танкере на прошлой неделе у побережья Ливии мог быть вызван магнитной миной. Такой случай произошел не впервые, ведь за последние месяцы было 5 подобных ситуаций в регионе.

Какова причина взрыва на танкере, что связан с Россией

Еще 27 июня танкер Vilamoura с 1 миллионом баррелей нефти под флагом Маршалловых островов вышел из ливийского порта и направлялся в Гибралтар, а затем в его машинном отделе прогремел взрыв, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Центральную Европу "освободили" от российской нефти, – глава завода Orlen

Как еще ранее объясняли в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, этот танкер неоднократно перевозил нефтепродукты из российских портов.

Греческий оператор TMS не знает, что вызвало взрыв, пока не будет проведена полная оценка ущерба.

В то же время предварительные оценки свидетельствуют о том, что вероятная причина взрыва на танкере – магнитная мина. Так говорят 4 собеседника по морской безопасности для Reuters.

По данным отслеживания судов на платформе MarineTraffic, последнее местонахождение танкера Vilamoura было у южного побережья Греции.

Интересно! Такие инциденты с танкерами, перевозящими нефть, стали не единичными. Поэтому, они являются первыми за десятилетие случаями повреждения не милитаризованных судов в результате взрывов в центральной части Средиземного моря.