Украина обсуждает вариант введения налога на международные товары России

Украина ведет обсуждение с партнерами о возможности введения дополнительного налога на товары, которые Российская Федерация продает на международных рынках. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что будет с российскими активами

По словам Шмыгаля, сейчас идет работа над конфискацией замороженных российских активов, а также создан Международный реестр убытков. Планируется создание Международной компенсационной комиссии и компенсационного фонда.

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Он отметил, что потребность в восстановлении, по оценкам Всемирного банка, составляет 486 миллиардов долларов.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Замороженных российских активов имеем около 300 млрд. Поэтому обсуждаем возможность введения дополнительного налогообложения российских товаров, которые Российская Федерация продает на международных рынках, и направления этого налога Украине.

По словам премьер-министра, важно конфисковать не только суверенные активы, но и активы российских олигархов.

Первые миллиарды уже летом

Этим летом Украине могут передать первые миллиарды долларов из прибыли от замороженных активов России, в частности, активы в бельгийской компании Euroclear.

Для получения этих средств Украине нужна поддержка всех государств Европейского Союза. Предложение по этому вопросу озвучат на этой неделе.

! Европейская Комиссия уже начала подготовку к конфискации доходов России из-за санкций. Согласно этому плану, 97% этих средств можно будет перевести в бюджет ЕС, а затем частями передавать Украине.

Однако этот план не касается 4 миллиардов евро, которые уже удалось изъять. Эти средства будут использованы на покрытие судебных расходов, связанных с многочисленными исками России против Euroclear.