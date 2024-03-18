Що буде з російськими активами
За словами Шмигаля, наразі триває робота над конфіскацією заморожених російських активів, а також створено Міжнародний реєстр збитків. Планується утворення Міжнародної компенсаційної комісії та компенсаційного фонду.
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Він зазначив, що потреба у відбудові, за оцінками Світового банку, складає 486 мільярдів доларів.
Заморожених російських активів маємо близько 300 млрд. Тому обговорюємо можливість запровадження додаткового оподаткування російських товарів, які Російська Федерація продає на міжнародних ринках, і спрямування цього податку Україні.
За словами прем'єр-міністра, важливо конфіскувати не лише суверенні активи, але й активи російських олігархів.
Перші мільярди вже влітку
Цього літа Україні можуть передати перші мільярди доларів з прибутку від заморожених активів Росії, зокрема, активи в бельгійській компанії Euroclear.
Для отримання цих коштів Україні потрібна підтримка всіх держав Європейського Союзу. Пропозицію з цього питання озвучать цього тижня.
Проте цей план не стосується 4 мільярдів євро, які вже вдалося вилучити. Ці кошти будуть використані на покриття судових витрат, пов'язаних з численними позовами Росії проти Euroclear.