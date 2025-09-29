Прекратили полеты после 2022 года и санкций: "Аэрофлот" Россия получит грузовые Boeing
- Группа "Волга-Днепр" передает восемь грузовых Boeing компании "Аэрофлот" для разбора на запасные части.
- Сделка оценивается в 130 миллионов долларов.
Пассажирские авиакомпании России впервые получат грузовые самолеты под разбор на российском рынке. "Волга-Днепр" передаст восемь своих грузовых Boeing "Аэрофлоту".
Что известно о сделке?
Речь идет о шести Boeing 737, пассажирские версии которых эксплуатируют сам "Аэрофлот" и авиакомпания "Победа", пишет 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское СМИ "Коммерсант".
Читайте также Крупнейшая чистка кадров за годы: почему Lufthansa увольняет тысячи сотрудников
Согласно информации, группа "Волга-Днепр" завершила страховое урегулирование, а новым владельцем стала компания "НЛК Финанс". Сумма сделки составила около 130 миллионов долларов.
На рынке оценивают приобретение как чрезвычайно выгодное пополнение пула запчастей "Аэрофлота",
– говорится в материале.
Шесть Boeing 737–800BCF прекратили полеты с февраля 2022 года, их эксплуатировал перевозчик "Атран", входящий в группу "Волга-Днепр". В конце 2022 года балансовая стоимость этих самолетов оценивалась в 10,5 миллиардов рублей: от 1,4 миллиарда до 1,9 миллиарда за каждый борт возрастом 21–22 года.
Также у "Атрана" значилось три Boeing 737–400, один из которых принадлежал авиакомпании и был задержан в Кельне,
– сообщают медиа.
У другой структуры "Волга-Днепра", AirBridgeCargo, до объявления санкций было четыре Boeing 747–400F. Два из них компания вернула до 2024 года китайскому владельцу BOC Aviation Limited.
Обратите внимание! Это стало основанием для снятия судебных претензий на 406 миллионов долларов.
Что еще известно об авиации в России?
В ночь на 23 сентября российские аэропорты атаковали дроны. Об этом сообщает российский телеканал "Дождь".
Из-за атаки часть рейсов "Аэрофлота" не смогла приземлиться в Москве. Поэтому она была направлена на запасные аэродромы в других городах.
Заметьте! Российские СМИ писали, что в аэропортах столицы на фоне атак беспилотников отменены и задержаны около 200 рейсов.
Что известно о санкциях в отношении авиации?
Соединенные Штаты Америки сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа". Это произошло после разговора Дональда Трампа и Александра Лукашенко.
В то же время это решение открыло путь для поставки авиационных запчастей России. Сейчас Вашингтон пытается помешать новым возможностям Москвы.
Кроме того, Кремль обратился к ИКАО с просьбой ослабить санкции на запасные части и пролеты воздушных судов. В 2022 году санкции перекрыли доступ к самолетам и запасным частям иностранного производства.