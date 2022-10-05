В России начнется газовая катастрофа: что произойдет

в российском газе все меньше нуждаются. Единственный российский рынок сбыта – это Китай. Однако страна уже перенасыщена газом. Что в таком случае будет с российским газом, читайте в материале.

России сбывать газ некуда

По данным Андрея Закревского, председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" и эксперт по энергетике, которыми он поделился с 24 каналом, добыча российского газа упадет на 40%, а при других обстоятельствах может и на все 60%.

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Андрей Закревский Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" и эксперт по энергетике Еще раньше, я был уверен в том, что Россия последовательно последние 2 года шантажировала Европу. Если Россия всего потребляет 430 миллиардов кубометров газа вместе с 20 миллиардов кубометров газа, которые она поставляет в Китай, то на этом история российского газа заканчивается. Прямо на наших глазах.

Как рассказывает эксперт, вся Сибирь была остановлена в добыче газа на несколько недель из-за того, что единый рынок сбыта в Китае был перенасыщен. Единственное, что остается России – шантажировать Европу, надеясь на то, что она прогнется.

Все договоренности, как, например, с Италией или Венгрией, это последняя попытка России насытить своих агентов хоть какими-то деньгами. Также в России остался еще Турецкий поток. Но сами же руководители этого потока ставят его на паузу потому, что они не прошли сертификацию,

– добавляет Закревский.

Печальное будущее для страны-агрессорки

Россия уже начала сжигать газ. Далее, начнется катастрофа из двух вещей:

Первая – это финансовая, потому что страна перестанет зарабатывать деньги.

Цена на газ упала ниже 1700 долларов за 1000 кубометров газа. В свое время Россия добывала 1 триллион кубометров газа в год, после коронавируса сократила до 800 миллиардов кубометров в год. На сегодняшний день добыча сокращается почти вдвое,

– говорит Андрей Закревский.

И добавляет, что если в 9-м пакете санкции введут запрет на химические удобрения и реагенты, то таким образом Россия сможет добывать лишь 320 – 350 миллиардов кубометров газа. Добыча упадет на 60%. Восстановить же его можно будет только через десятки лет.

Вторая – в России есть целые городки, где добывают газ. Сейчас почти всех работавших там мужчин мобилизовали. Оставшееся там оборудование, которое перезимует без работы, можно будет выбросить из-за неисправности.

Поэтому, если коротко, Россия как импортер исчезнет с карты мира, отмечает энергетический эксперт.

Актуально В восьмом пакете санкций ЕС против России могут быть ограничения цены на нефть

Ограничения по отношению к российской нефти

США требуют поэтапного введения нефтяных санкций G7 против России.

Первый этап санкций G7 будет касаться российской сырой нефти, следующий – сосредоточен на дизельном топливе, а третий этап коснется продуктов меньшей стоимости, таких как нефть.

Санкции G7 и избирающего двухэтапный запрет Европейского Союза должны начаться 5 декабря. Оба экономических блока стремятся ограничить прибыль России от экспорта нефти после ее вторжения в Украину.

Страна-агрессорка, несмотря на санкции, сохранила доходы от добычи нефти из-за увеличения продаж в Азию, особенно Китая и Индии. Это компенсировало влияние западных энергетических ограничений.

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