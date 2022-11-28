"Газпром" уже не хочет сокращать транзит через Украину

В России заявили, что средства за якобы задержанный на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, уже получены. Поэтому поставки газа возобновлены.

Напомним, что еще в начале ноября российская компания "Газпром" сократила поставки газа в Молдову на половину. Молдавия столкнулась с дефицитом голубого топлива.

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Почему Россия "передумала"

К слову, как объясняет энергетический эксперт, Тираспольская ТЭЦ, находящаяся на территории Приднестровья и поставляющая электроэнергию по стране, осталась без газа. В этой ситуации получилось так, что Молдова частично осталась без света.

По официальному заявлению "Газпрома", компания "Молдовагаз" устранила нарушения по оплате поставок российского газа в ноябре. Средства за газ, якобы осевшие на территории Украины, в "Газпроме" получили.

В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову,

– говорится в сообщении.

Но на этом газовый магнат не остановился и обратил внимание на то, что молдавская сторона "регулярно нарушает" контрактные обязательства по оплате поставок российского газа.

Поэтому "Газпром" оставляет за собой правоилипоставок газа в случае нарушения оплаты.

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Бойкот российскому газу

Недавно страны Евросоюза заявили, что российского газа не будет ни в одном контракте ЕС на совместную закупку голубого топлива. Такое решение министры энергетики стран ЕС поддержали еще 24 ноября.

Это означает, что государства-члены и энергетические компании совместно покупают газ на мировых рынках. А это, в свою очередь, обеспечит лучшее влияние стран ЕС на покупку газа.

Чрезвычайные меры помогут нам использовать силу и преимущества нашего общего рынка и совместно обеспечить достаточные поставки газа на следующий год,

– прокомментировал министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикелла.