Украина не хочет продолжать транспортировать российский газ в Европу
Источник:Bloomberg
В 2024 году завершается действие контракта, относительно транспортировки российского газа в Европу, через Украину. Украинские представители прокомментировали эту ситуацию.
Украина не хочет работать с Россией
По понятным причинам, Украина не хочет продлевать контракт с Россией. Соответственно, 2024 год может стать последним в транспортировке российского газа для Европы, через украинскую территорию.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил четкую позицию относительно любого сотрудничества с россиянами. Российский "Газпром" от комментариев отказывается.
Нужно понимать, что после начала полномасштабного вторжения, Россия оккупировала ключевой пункт пропуска сырья в восточной части Украины Несмотря на это, на неоккупированной украинской территории находится почти 40% от законтрактованного в траве 2022 года объема газа.Обратите внимание! Европа получает российский газ не только через Украину, а и из Турции.
Может ли продолжиться сотрудничество
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел разговор Денисом Шмыгалем. После этого общения, представитель словацкого правительства сообщил, что есть вероятность достижения договоренностей между украинской и российской сторонами.
В течение 2023 года количество транспортируемого российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины снизилось на 28,4% или 5,8 миллиарда кубометров. На конец года этот показатель составил 14,6 миллиарда кубометров.
Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом": что известно?
Договор был подписан 30 декабря 2019 года. Согласно контракту, транзит газа должен был продолжаться в течение 2021 – 2024 годов. Ожидаемый ежегодный объем транспортировки газа: 40 миллиардов кубометров.