Европа закручивает вентиль Кремлю: чем заменит поставки российского газа

Россия до сих пор импортирует миллиарды кубометров газа в Европу, несмотря на четыре года полномасштабной войны в Украине. Но после полного запрета российского импорта ЕС придется искать альтернативные пути поставки.

Откуда ЕС будет получать газ вместо России?

Важным направлением для ЕС останется газ из Норвегии, поставляемый по трубопроводу, рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетическим вопросам Игорь Стукаленко.

По его словам, этот путь также обеспечивает соединение между Африкой и Европой. По нему ЕС имеет возможность импортировать газ из Алжира.

Игорь Стукаленко Руководитель энергетических программ Центра глобалистики "Стратегия XXI", старший исследователь Остается важным южный коридор поставки, в частности газ из Азербайджана, которому, кстати, предоставляются определенные преференции в регламенте о запрете российского газа.

Однако ЕС стремится перестраховаться, что будет получать именно азербайджанский газ, а не российский под его видом.

Дело в том, что импорт газа из Азербайджана осуществляется через Турцию.

Турция имеет связи с Россией, в частности, получает от нее голубое топливо.

Поэтому в регламенте о запрете российского газа отдельно прописаны правила для контроля за согласованием топлива. Импортеры должны будут заранее подавать таможенным органам декларации для проверки, откуда поставляется газ.

В то же время в мире есть немалое количество поставщиков сжиженного природного газа. В частности, ЕС имеет возможность закупать американский СПГ.

Инфраструктура СПГ в Европе довольно существенная – практически все побережье Средиземного моря, Северного моря, Балтийского моря, а также Атлантического океана,

– объясняет эксперт.

Экономист Олег Гетман добавляет, что ЕС сейчас диверсифицировал импорт газа. Например, кроме США, СПГ в европейские государства поставляют страны Аравийского полуострова и Африки.

Те объемы, что остались, – это менее 10% от объемов, которые ЕС потребляет того или иного газа. Поэтому заменить этот объем не трудно, и сделать это можно в течение года, – уверен Гетман.

Заметьте! В 2025 году Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС с 89 миллиардами кубометров газа. На втором месте, по данным Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), были США, которые импортировали в Европу 81 миллиард кубометров газа.

Когда ЕС откажется от газа из России?

Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа до конца 2027 года. Запрет на импорт топлива Москвы будет внедряться в два этапа:

российский сжиженный природный газ (СПГ) прекратят покупать до конца 2026 года;

поставки трубопроводного газа России остановят до 30 сентября 2027 года.

Но запрет могут отложить до 1 ноября 2027 года, если возникнут трудности с наполнением газовых хранилищ Европы перед отопительным сезоном.

На этой неделе большинством голосов запрет на импорт российского газа приняли министры стран ЕС уже окончательно. Против выступили только Венгрия и Словакия, пишет Reuters.

Что еще планирует Евросоюз?