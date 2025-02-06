Словакия начала покупать российский газ через "Турецкий поток"

С 1 февраля словацкая энергетическая компания SPP начала импорт российского газа в страну через "Турецкий поток". Точные объемы поставок пока не раскрываются.

Словакия продолжает покупать российский газ

С апреля объемы поставок по этому маршруту вырастут вдвое, передает 24 Канал со ссылкой на TASR.

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Председатель правления SPP Войтех Ференц отметил, что контракт с российским "Газпромом" остается в силе. Он добавил, что стоимость транзита газа по этому маршруту значительно ниже, чем альтернативными поставщиками.

Даже в условиях действующего соглашения Словакия, вероятно, будет использовать альтернативный маршрут из Германии через Чехию, для которого SPP уже зарезервировала транзитные мощности.

Причина в том, что газопровод имеет ограниченную пропускную способность через территорию Венгрии. А это не позволяет полностью покрыть потребности страны в энергоносителях.

Заметьте! В январе компания удовлетворяла потребности своих клиентов преимущественно из запасов газа в собственных подземных хранилищах, которые до сих пор остаются выше среднего уровня.

Цены на газ в Европе

Сегодня цены на газ остаются выше средних долгосрочных показателей, достигая 53 евро за мегаватт-час. Для сравнения, в декабре, до прекращения транзита через Украину, цены колебались на уровне около 40 евро за мегаватт-час. Высокие транзитные сборы за альтернативные маршруты также создают дополнительное финансовое давление.

К слову! Трейдеры обеспокоены возможным дефицитом газа летом, когда страны ЕС должны заполнить свои хранилища для соблюдения директивы Еврокомиссии по обеспечению достаточных запасов на следующий отопительный сезон.