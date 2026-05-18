Путин расширяет "теневой флот" старыми танкерами для обхода санкций США

Москва продолжает искать способы обходить западные ограничения, в частности увеличить объемы поставок сжиженного природного газа. Очередным доказательством стали четыре танкера, которые ранее работали с экспортным проектом Омана.

Какие суда перешли под российский флаг?

Теперь же они начали загружать топливо с подсанкционного российского предприятия. Речь идет о "Космосе", "Меркурии", "Орионе" и "Луче", сообщает Bloomberg.

Читайте также Танкеры с СПГ "исчезают" возле Ормузского пролива: СМИ рассказали детали ситуации

По данным сервисов отслеживания судов, танкер "Космос" в минувшие выходные пришвартовался возле подсанкционного плавучего хранилища Saam вблизи Мурманска, а затем покинул порт с большей осадкой – признаком загрузки топлива.

Кроме него, еще три бывших оманских судна также присоединились к перевозкам. В частности, "Орион" и "Луч" готовятся к швартовке у Saam, тогда как "Меркурий" уже получил груз и сейчас находится в Атлантическом океане, вероятно, направляясь в Азию.

Справка: Saam хранит топливо с завода "Арктик СПГ 2" – проекта компании "Новатэк", который находится под санкциями США.

В течение большей части года туда могут добраться только суда с ледокольными возможностями, из-за чего именно логистика остается одним из главных ограничений для экспорта российского сжиженного газа из северных регионов. Однако появление дополнительных танкеров потенциально может помочь стране-агрессору нарастить поставки за границу.

Упомянутые суда, которые принадлежали или находились под управлением Oman Ship Management Co., имеют признаки "теневого флота":

во-первых, они старше типичных газовозов, до сих пор находящихся в эксплуатации;

во-вторых, их недавно передали малоизвестным компаниям в отрасли. Например, в феврале "Космос" перешел в собственность компании Mighty Ocean Shipping Ltd. из Гонконга, а "Орион" и "Меркурий" – к Celtic Maritime & Trading SA, в свою очередь "Луч" в апреле стал собственностью российской Abakan LLC.

Что известно об экспорте российского СПГ?

По подсчетам СМИ, сейчас для перевозки сжиженного газа из подсанкционных российских проектов используют по меньшей мере 20 танкеров. Правда, одно из них после атаки вывели из эксплуатации.

Интересно! Речь идет о газовозе Arctic Metagaz, который в марте получил существенные повреждения из-за неизвестных дронов в Средиземном море. По данным ГУР МОУ, он также был привлечен к транспортировке сырья с "Арктик СПГ-2".

Сейчас Москва пытается воспользоваться высоким спросом на такое топливо в Азии – после блокирования Ормузского пролива, что остановило 20% мировых поставок и подтолкнуло вверх цены.

Однако еще недавно Индия отказалась принимать танкер Kunpeng с российским СПГ. В Нью-Дели побоялись последствий нарушения американских санкций, поскольку такой груз значительно сложнее скрыть или "замаскировать", в отличие от нефти, писал Reuters.

И хотя эта азиатская страна готова покупать газ страны-агрессора, который не подпадает под ограничения США, большинство таких объемов уже законтрактовано для Европы. Зато Китай остается одним из ключевых покупателей как санкционного, так и "чистого" топлива.

Что говорят об этом эксперты?