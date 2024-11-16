Россия прекратила поставки газа в Австрию: в ЕС отреагировали

Российский "Газпром" 16 ноября прекратил поставлять газ австрийской энергетической компании OMV. В Еврокомиссии заявили, что Путин снова пытается использовать энергию как оружие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и Урсулу фон дер Ляйен.

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Россия прекратила поставки газа в Австрию

Накануне в Австрии заявили, что Москва проинформировала о том, что газ будет отключен с 16 ноября после арбитражного решения, вынесенного в пользу OMV, из-за невыполнения "Газпромом" обязательств по поставкам в его немецкое подразделение.

Впоследствии австрийский энергорегулятор E-Control сообщил, что поставки "Газпрома" для OMV прекратились в 06:00 по местному времени. В то же время подчеркнул, цены и поставки для австрийских клиентов остаются стабильными.

Крупнейший австрийский поставщик энергоносителей пытается взыскать с "Газпрома" 230 миллионов евро убытков, присужденных в арбитраже.

Агентство отметило, что "Газпром" отказывается комментировать прекращение поставок в Австрию. Однако компания агрессора заявляла, что в субботу якобы отправит в Европу через Украину 42,4 миллиона кубометров газа, – такой же объем, как в пятницу и вроде бы в течение каждого дня в последние месяцы.

Журналисты отметили, что без Австрии значительные объемы российского газа будут поступать только в две европейские страны, – Венгрию и Словакию. В случае с Венгрией – через трубопровод, проходящий преимущественно через Турцию.

Путин снова использует энергию как оружие

Председатель Еврокомиссии уже отреагировала на прекращение Россией поставок газа Австрии.

Путин снова использует энергию как оружие. Он пытается шантажировать Австрию и Европу сокращением поставок газа. Мы готовы к этому и готовы к зиме. Газовые хранилища в ЕС заполнены,

– заявила Урсула фон дер Ляйен.

Также подчеркнула, Европа объединилась в поддержке Австрии.