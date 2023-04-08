На счетах юани и рупии, их невозможно конвертировать: по России ударил кризис наличной валюты

Российский рубль с каждым днем становится все более неустойчивой валютой. Это связано с реальным началом действия санкционных ограничений, сковывающих экономику государства-агрессоры.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он подчеркнул, что дефицит наличной валюты в России будет расти, а проблем будет все больше.

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Эксперт обратил внимание на даты вступления в действие основных санкционных запретов против России, в частности, по нефти санкции начали действовать 5 декабря 2022 года, а по нефтепродуктам 5 февраля 2023 года.

Сейчас основной источник поступления в бюджет России свободноконвертируемой валюты – это продажа энергоносителей.

Как только энергетические доходы за январь – февраль сократились на 49%, сразу это ощутилось на валютном рынке.

– добавил собеседник.

От рупий и юаней смысла немного

По словам Пендзина, сейчас Россия пытается перенаправить основные потоки продаж нефти в Индию и Китай, но в целом это не спасает ее внутривалютный рынок. Ведь контракты в Индию номинированы в рупиях, а контракты в Китай – в юанях.

Юани и рупии – это валюты с ограниченной конвертируемостью. Более того, операции в этих валютах четко находятся под контролем национальных банков, производящих эту единицу,

– подчеркнул экономический эксперт.

Он рассказал, что рупий на счетах российских нефтяных компаний сейчас сосредоточилось достаточно много, реализовать их можно исключительно на те товары, что есть в Индии, а там не так много товаров, которые нужны россиянам.

Похожая ситуация и с юанями. Сегодня заменить юань любой другой конвертируемой валютой невозможно.

Россия сейчас столкнулась с ситуацией, когда валюты, которая им нужна для закупки критического импорта подсанкционных товаров через "третьи" страны, даже для покупки дронов у Ирана, категорически не хватает, подчеркнул Пендзин.

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Очереди в обменниках и теневой рынок

Аналитик также обратил внимание на то, что сейчас очереди в российских обменниках такие, "как в блокадном Ленинграде за хлебом". Банковские обменники сейчас покупают евро по 90 рублей, а продают по 110, то есть сегодня спред (разница между ценами купли и продажи валюты – 24 Канал) чрезвычайно высокий. Также в России активно заработал теневой рынок, но там курсы гораздо выше.

Несмотря на довольно стабильную политику Центробанка России, запретившего снимать валюту со своих счетов, сейчас можно снять ее только в рублях по курсу Центробанка, все равно наличной валюты у России не хватает и взять ее неоткуда.

Снять санкции практически невозможно

Экономический эксперт считает, что единственным выходом из экономической пропасти для России является подписание капитуляции и уход с украинской территории. Так у нее появятся хоть какие-нибудь возможности снять санкционные ограничения.

Как тяжело сейчас вводятся санкционные ограничения, а сейчас, представьте себе, как тяжело они будут сниматься. Они обставлены таким количеством дополнительных условий, что сегодня их снять практически невозможно,

– подчеркнул Пендзин.

К тому же, сейчас обостряется контроль над выполнением всех принятых санкций. А большинство стран, даже частично не поддержавших санкции, все равно пытаются дистанцироваться от России.

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