Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він наголосив, що чимдалі дефіцит готівкової валюти в Росії зростатиме, а проблем ставатиме все більше.

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Експерт звернув увагу на дати вступу в дію основних санкційних заборон проти Росії, зокрема щодо нафти санкції почали діяти 5 грудня 2022 року, а щодо нафтопродуктів 5 лютого 2023 року.

Зараз основне джерело надходження в бюджет Росії вільноконвертованої валюти – це продаж енергоносіїв.

Як тільки енергетичні доходи за січень – лютий скоротилися на 49%, одразу почало це відчуватися на валютному ринку,

– додав мовець.

Від рупій та юанів сенсу не багато

За словами Пендзина, зараз Росія намагається перенаправити основні потоки продажу нафти в Індію та Китай, але загалом це не рятує її внутрішньовалютний ринок. Адже контракти в Індію номіновані в рупіях, а контракти в Китай – в юанях.

Юані та рупії – це валюти з обмеженою конвертованістю. Що більше, операції в цих валютах чітко перебувають під контролем національних банків, які виробляють цю одиницю,

– підкреслив економічний експерт.

Він розповів, що рупій на рахунках російських нафтових компаній зараз зосередилося досить багато, натомість реалізувати їх можна винятково на ті товари, які є в Індії, а там не так багато товарів, що потрібні росіянам.

Подібна ситуація і з юанями. Сьогодні замінити юань на будь-яку іншу конвертовану валюту неможливо.

Тож Росія зараз зіштовхнулася із ситуацією, коли валюти, яка їм потрібна для закупівлі критичного імпорту, підсанкційних товарів через "треті" країни, навіть для купівлі дронів в Ірану, категорично не вистачає, підкреслив Пендзин.

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Черги в обмінниках та тіньовий ринок

Аналітик також звернув увагу на те, що зараз черги в російських обмінниках такі, "як блокадному Ленінграді за хлібом". Банківські обмінники зараз купують євро по 90 рублів, а продають по 110, тобто сьогодні спред (різниця між цінами купівлі і продажу валюти – 24 Канал) є надзвичайно високим. Також в Росії активно запрацював тіньовий ринок, але там курси набагато вищі.

Попри досить розмірену політику Центробанку Росії, який заборонив знімати валюту зі своїх рахунків, зараз можна зняти її лише в рублях за курсом Центробанку, все одно готівкової валюти в Росії не вистачає і взяти її немає звідки.

Зняти санкції практично неможливо

Економічний експерт вважає, що єдиним виходом з економічної прірви для Росії є підписання капітуляції і вихід з української території. Так в неї з'являться хоч якісь можливості зняти санкційні обмеження.

Наскільки важко сьогодні вводяться санкційні обмеження, а тепер уявіть собі, наскільки важко вони будуть зніматися. Вони обставлені такою кількістю додаткових умов, що сьогодні їх зняти практично неможливо,

– наголосив Пендзин.

До того ж зараз загострюється контроль над виконанням усіх ухвалених санкцій. А більшість країн, які навіть частково не підтримали санкції, все одно намагаються дистанціюватися від Росії.

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