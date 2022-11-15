Рынок акций в России обрушился после ударов по Польше

Индекс Мосбиржи резко свалился после ударов российскими ракетами по территории Польши. Поэтому в стране срочно созвали заседание комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Россия катится ко дну

Акции российских компаний резко упали после уведомления об ударах по Польше. Сейчас индекс IMOEX2, отображающий данные основной и дополнительных сессий, снижается на 2,84% к закрытию предыдущего дня и составляет 2180,3 пункта.

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Основные российские акции существенно снижаются:

"Сбербанка" - на 4,81%;

"Газпрома" – на 4,29%;

ЛУКОЙЛа – на 3,34%;

НОВАТЕК - на 4,36%;

"Яндекса" – на 5,69%.

Что стало причиной

Напомним, в Польше срочно созвали совещание комитета национальной безопасности после самой массовой ракетной атаки России по территории Украины – две российские ракеты, скорее всего, пересекли воздушное пространство Польши. Об этом пишут в местном издании Gazeta Wyborcza.

В результате в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве на зерносушилке произошел взрыв, жертвами которого стали два человека.

ОднакоВ частности, там не подтверждают, что российские ракеты, запущенные по Украине, могли упасть на территории Польши. Однако никакие детали там также не сообщали о российских ракетах.

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Зеленский отреагировал на взрыв в Польше

Массовый обстрел Россией критической инфраструктуры Украины произошел в первый день саммита G20. Россия выпустила по Украине 90 ракет. В результате удара поражены энергосистема, предприятия, жилые дома.

На взрывы в Польше президент также отреагировал, отметив, что произошло то, что Украина давно предупреждала.

Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше,

– сказал Зеленский.