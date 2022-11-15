Рынок акций в России обрушился после ударов по Польше

15 ноября 2022 , 22:52
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Источник:

РБК

Индекс Мосбиржи резко свалился после ударов российскими ракетами по территории Польши. Поэтому в стране срочно созвали заседание комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Россия катится ко дну

Акции российских компаний резко упали после уведомления об ударах по Польше. Сейчас индекс IMOEX2, отображающий данные основной и дополнительных сессий, снижается на 2,84% к закрытию предыдущего дня и составляет 2180,3 пункта.

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Основные российские акции существенно снижаются:

  • "Сбербанка" - на 4,81%;
  • "Газпрома" – на 4,29%;
  • ЛУКОЙЛа – на 3,34%;
  • НОВАТЕК - на 4,36%;
  • "Яндекса" – на 5,69%.

Что стало причиной

Напомним, в Польше срочно созвали совещание комитета национальной безопасности после самой массовой ракетной атаки России по территории Украины – две российские ракеты, скорее всего, пересекли воздушное пространство Польши. Об этом пишут в местном издании Gazeta Wyborcza.

В результате в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве на зерносушилке произошел взрыв, жертвами которого стали два человека.

Однако в Пентагоне сейчас осторожно комментируют ситуацию в Польше. В частности, там не подтверждают, что российские ракеты, запущенные по Украине, могли упасть на территории Польши. Однако никакие детали там также не сообщали о российских ракетах.

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Зеленский отреагировал на взрыв в Польше

Массовый обстрел Россией критической инфраструктуры Украины произошел в первый день саммита G20. Россия выпустила по Украине 90 ракет. В результате удара поражены энергосистема, предприятия, жилые дома.

На взрывы в Польше президент также отреагировал, отметив, что произошло то, что Украина давно предупреждала.

Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше,
– сказал Зеленский.

Автор: Валерія Городинська