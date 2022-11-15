Рынок акций в России обрушился после ударов по Польше
Источник:РБК
Индекс Мосбиржи резко свалился после ударов российскими ракетами по территории Польши. Поэтому в стране срочно созвали заседание комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Россия катится ко дну
Акции российских компаний резко упали после уведомления об ударах по Польше. Сейчас индекс IMOEX2, отображающий данные основной и дополнительных сессий, снижается на 2,84% к закрытию предыдущего дня и составляет 2180,3 пункта.
Читайте также Что уничтожит Россию: 5 шагов от премьер-министра Великобритании
Основные российские акции существенно снижаются:
- "Сбербанка" - на 4,81%;
- "Газпрома" – на 4,29%;
- ЛУКОЙЛа – на 3,34%;
- НОВАТЕК - на 4,36%;
- "Яндекса" – на 5,69%.
Что стало причиной
Напомним, в Польше срочно созвали совещание комитета национальной безопасности после самой массовой ракетной атаки России по территории Украины – две российские ракеты, скорее всего, пересекли воздушное пространство Польши. Об этом пишут в местном издании Gazeta Wyborcza.
В результате в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве на зерносушилке произошел взрыв, жертвами которого стали два человека.
Актуально На каких условиях может закончиться война в Украине, – The Economist
Зеленский отреагировал на взрыв в Польше
Массовый обстрел Россией критической инфраструктуры Украины произошел в первый день саммита G20. Россия выпустила по Украине 90 ракет. В результате удара поражены энергосистема, предприятия, жилые дома.
На взрывы в Польше президент также отреагировал, отметив, что произошло то, что Украина давно предупреждала.
Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше,
– сказал Зеленский.