Не только Китай: российский СПГ направляется в еще одну страну
- Российский сжиженный природный газ с завода "Портовая" направляется в Индию, что может стать первой поставкой в эту страну после заявления Трампа о прекращении индийских закупок.
- Индия никогда публично не подтверждала обязательств прекратить закупку российских энергоносителей и руководствуется ценой и безопасностью поставок.
Груз сжиженного природного газа с российского завода "Портовая", который находится под санкциями США, направляется в Индию. Об этом свидетельствуют данные о судоходстве LSEG.
Какая еще страна покупает российский СПГ?
Если он достигнет места назначения, то это будет первая такая поставка в Индию с тех пор, как Трамп в прошлом году заявил, что премьер-министр Нарендра Моди заверил его, что Индия прекратит покупать российские энергоносители, о чем пишет Reuters.
Индия никогда публично не подтверждала таких обязательств и заявляла, что ее решения о закупках определяются ценой, безопасностью поставок и интересами потребителей,
– говорится в материале.
Страна один из крупнейших импортеров энергии в мире. И сейчас она очень уязвима к перебоям и росту цен, вызванных войной на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива.
Напомним! Экспорт с этого завода был нарушен дополнительными санкциями из-за войны в Украине, введенными в январе 2025 года.
Сейчас Россия поставляла СПГ под санкциями в китайский порт Бейхай с завода "Портовая", а также со своего проекта Arctic LNG 2.
Ранее в среду российский энергетический гигант "Газпром" осуществил вторую после введения санкций поставку СПГ с завода "Портовая" в Китай, свидетельствуют данные LSEG. Об этом говорится в тексте Reuters.
Если Индия вновь покупает российский СПГ, то это откроет еще один рынок для России. Дело в том, что президент Владимир Путин пытается переориентировать поставки сжиженного природного газа из Европы накануне введения Европейским Союзом запрета на импорт российского СПГ (состоится с 2027 года.)
Обратите внимание! Танкер Kunpeng вместимостью 138 200 кубических метров направляется к терминалу импорта СПГ Дахедж в западной Индии, о чем свидетельствуют данные LSEG.
Что еще следует знать о СПГ России?
- Европейский Союз принял регламент REPowerEU, который предусматривает запрет на импорт российского газа. Последний дедлайн – конец сентября 2027 года. Но есть исключение, когда государства-члены ЕС могут продлить этот срок до 31 октября 2027 года.
- В то же время Россия активно предлагает свой СПГ странам Азии. Кремль предлагал государствам российский СПГ со скидкой в 40% от спотовых цен.