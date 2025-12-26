Санкции помешали российским планам в энергетике: в Москве сделали признание
- Российский вице-премьер Новак заявил о "задержке на несколько лет" планов по производству 100 миллионов тонн СПГ.
- Стране-агрессору мешают санкции, однако она продолжает строительство заводов СПГ, а грузы находят спрос в Китае.
К 2030 году Россия имела цель производить 100 миллионов тонн сжиженного природного газа в год, достигнув 20% доли на мировом рынке. Однако на пути стали западные санкции.
Почему Россия не сможет увеличить производство?
Об этом заявил сам вице-премьер-министр страны-агрессора Александр Новак. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
В четверг, 25 декабря, Новак рассказал, что "задержка на несколько лет" в достижении цели возникнет из-за санкций против России.
В то же время чиновник отметил, что строительство заводов по производству СПГ продолжается, а власть, по-прежнему, рассматривает сырье как "один из основных секторов и драйверов развития энергетической отрасли", пишет пропагандистский "Интерфакс".
Напомним, западные страны раундами ввели энергетические санкции, чтобы уменьшить доходы Кремля, которые финансируют войну в Украине.
Например, США внесли в черный список все текущие и будущие российские проекты по сжиженному газу, за исключением "Ямал СПГ", возглавляемого ПАО "Новатэк". Кроме того, американцы наложили санкции на флот для перевозки сырья за границу.
Однако в последнее время такие грузы находят спрос в Китае, который не признает западных ограничений. В прошлом месяце Россия стала крупнейшим поставщиком СПГ в азиатскую страну, опередив Австралию.
Интересно! По данным Федеральной службы статистики, за первые 11 месяцев 2025 года Россия произвела почти 30 миллионов тонн СПГ.
Как Россия наращивает экспорт СПГ?
После перерыва "Газпром" возобновляет поставки российского сжиженного газа в Китай. Например, партию с завода "Портовая" на Балтике доставили на терминал Бейхай.
Зато крупнейшая компания страны-агрессора по производству СПГ "Новатэк" пользуется этим терминалом для доставки сырья из другого подсанкционного проекта – Arctic LNG 2.