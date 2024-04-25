Германия поддержала идею запрета одного из главных товаров России, – СМИ

"Молекулы" российского газа могут попадать в систему, только через закупки СПГ на мировом рынке, сказал министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Правительство Германии поддержало идею Швеции ввести санкции против российского сжиженного природного газа (СПГ).

Санкции против СПГ

Роберт Хабек объяснил, что предложение по ограничениям российского СПГ актуальна для 14-го пакета санкций, который, Еврокомиссия вероятно представит уже на следующей неделе.

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Да, я поддерживаю это. Германии больше не нужен СПГ из России, у нас с Россией больше нет и контрактов на его поставки,

– сказал он.

Он добавил, что молекулы российского газа попадали в систему только через закупку СПГ на мировом рынке.

По мнению чиновника, Германия избавилась инфраструктурной зависимости от российского трубопроводного газа. Соответственно, если это удалось ей, то удастся и другим государствам ЕС.

То, что удалось сделать Германии по газу, должно быть возможным и для других стран в других сферах энергетики,

– сказал Хабек.

Он отметил, что речь идет не только о российском СПГ, но и о топливе для атомных электростанций.

Сейчас Россия занимает второе место после США по объемам поставок СПГ в ЕС. Ее доля в общем импорте составляет 16%. Например, в прошлом году, российские компании продали в ЕС 15,5 миллиона тонн СПГ – это почти на 40% больше, чем за 2021 год.