Враг не перестает пытаться погрузить украинцев в темноту. Очередной удар ставит под угрозу стабильность электроснабжения для тысяч семей в столице.

Что произошло и кого коснутся возможные отключения

Российские войска вновь нанесли целенаправленный удар по энергетической инфраструктуре Киевской области, что сообщили в ДТЭК.

На этот раз враг повредил один из важных объектов в Бориспольском районе, который подвергается разрушениям уже второй раз за последний месяц.

В настоящее время специалисты компании ДТЭК не могут немедленно приступить к ремонтным работам. Энергетики ожидают официального разрешения от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военных, чтобы безопасно попасть на объект и оценить масштабы ущерба.

Как только ситуация станет более безопасной, мы начнем восстановительные работы. Битва за свет продолжается!

– подчеркнули представители ДТЭК в своем официальном сообщении.

Напомним, что Россия не прекращает атаковать энергетику Украины. В частности, чрезвычайно сложная ситуация сложилась в Днепропетровской и в Запорожской области.

Кроме того, в Днепропетровской области в результате атаки 700 тысяч семей остались без света. Отключение света и затронули жителей Днепра, а также Днепровского, Павлоградского, Каменского и Самаровского районов.