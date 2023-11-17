Бюджет России на 2024 год: сколько еще Путин хочет потратить на войну

Почти треть российского бюджета на следующий год будет израсходована на войну. Зарплаты тем, кто работает в военном секторе и воюет против украинцев, тоже планируют увеличить

Сколько Россия потратит на оборону в 2024 году

Российские СМИ сообщают, что Россия может потратить на оборону в следующем году 725 миллиардов рублей, что эквивалентно 8 миллиардам долларов. Из них 305,26 миллиардов рублей должны быть потрачены на обеспечение армии, в том числе на медицинские расходники и средства связи.

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Также в 2024 году произойдет рост зарплат россиян, работающих в военном секторе. На это было выделено 370 миллиардов рублей. В 2023 году российскому правительству пришлось вводить дополнительные расходы на оборонную. Сначала Кремль планировал потратить не более 29,06 триллиона рублей, по состоянию на данный момент эта сумма уже достигла 32,5 триллиона рублей.

Несмотря на положительные заявления Путина, тенденция увеличения расходов на войну демонстрирует, что российская военная машина требует гораздо больших мощностей, чем сейчас. Во избежание значительного дефицита в бюджете Кремль мог бы остановить боевые действия и вывести войска с территории Украины. Однако этого точно не стоит ожидать, российский лидер настроен на продолжение войны.

То, что Россия не планирует останавливаться, демонстрируют и приверженные ей страны. В частности Венгрия требует пересмотра политики вступления Украины в ЕС А сама Россия делает заявления о недопустимости членства украинского государства в НАТО.