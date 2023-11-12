Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс в эфире 24 Каналу назвал способ, как можно положить конец резкой поведении Венгрии. По его словам, подобное необходимо было ввести уже давно.
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Как повлиять на Венгрию
В Европейском Союзе говорят о том, что даже если Венгрия наложит свое вето на 50 миллиардов пособий для Украины, ЕС все равно найдет решение в обход Венгрии. Одним из вариантов – договариваться с членами правительств стран Евросоюза в отдельности.
Однако такой способ имеет ряд недостатков и может не сработать.
У каждой страны есть свои интересы, поэтому договориться с одной – легче, чем с 26 странами. Это объясняется нежеланием европейских институций идти на определенное обострение. По-моему, можно использовать механизмы давления, которое уже происходило в истории ЕС,
– отметил Иван Усс.
Например, Австрию лишали права голоса на 2 месяца из-за того, что доминантные политические силы там декларировали ценности, не соответствующие общеевропейским ценностям ЕС.
"Это более сложный вариант, но его нужно применять. Уже даже Жозеп Боррель сказал, что Венгрию (в ЕС – 24 Канал) никто не держит. Сейчас международные институции, не только Евросоюз, должны изменить свои правила и прописать возможность исключения стран из этих институций", – подчеркнул Усс.
Иван Усс о том, как не дать Венгрии заблокировать помощь Украине: смотреть видео
Идеология всех институтов в их расширении, так что никто не думает о том, как можно сокращаться. Очень показательным примером стала невозможность исключения России из мировых организаций, несмотря на ее агрессию против Украины. О таком варианте просто не думали.
Механизмы исключения стран из международных организаций следует продумать, как показывает нынешняя ситуация в мире.
Как Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС
- В начале ноября Виктор Орбан прямо заявил о том, что будет блокировать начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. Причиной назвал невыполнение венгерских требований о языке предоставления образования. Мол, дети, которые растут в венгерскоязычных семьях в Украине, будут значительно отставать в обучении через украинский язык преподавания.
- Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш утверждает, что по состоянию на сегодня вроде бы нет возможностей, чтобы начать обсуждение по вступлению Украины в ЕС. Он предложил альтернативу вместо этого - "привилегированное партнерство". Однако более подробных объяснений о том, что именно это означает Гуляш не предоставил.
- На днях, 8 ноября, Еврокомиссия опубликовала отчет и заявила, что рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Однако Венгрия снова вставила свои "пять копеек". Виктор Орбан заявил, что переговоры по членству не должны начинаться и это – четкая позиция Венгрии.