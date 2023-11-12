Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс в эфире 24 Каналу назвал способ, как можно положить конец резкой поведении Венгрии. По его словам, подобное необходимо было ввести уже давно.

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Как повлиять на Венгрию

В Европейском Союзе говорят о том, что даже если Венгрия наложит свое вето на 50 миллиардов пособий для Украины, ЕС все равно найдет решение в обход Венгрии. Одним из вариантов – договариваться с членами правительств стран Евросоюза в отдельности.

Однако такой способ имеет ряд недостатков и может не сработать.

У каждой страны есть свои интересы, поэтому договориться с одной – легче, чем с 26 странами. Это объясняется нежеланием европейских институций идти на определенное обострение. По-моему, можно использовать механизмы давления, которое уже происходило в истории ЕС,

– отметил Иван Усс.

Например, Австрию лишали права голоса на 2 месяца из-за того, что доминантные политические силы там декларировали ценности, не соответствующие общеевропейским ценностям ЕС.

"Это более сложный вариант, но его нужно применять. Уже даже Жозеп Боррель сказал, что Венгрию (в ЕС – 24 Канал) никто не держит. Сейчас международные институции, не только Евросоюз, должны изменить свои правила и прописать возможность исключения стран из этих институций", – подчеркнул Усс.

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Идеология всех институтов в их расширении, так что никто не думает о том, как можно сокращаться. Очень показательным примером стала невозможность исключения России из мировых организаций, несмотря на ее агрессию против Украины. О таком варианте просто не думали.

Механизмы исключения стран из международных организаций следует продумать, как показывает нынешняя ситуация в мире.

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