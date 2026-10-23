Санкции в действии: российские оружейные заводы массово переносятся в Китай

Жесткие западные ограничения вынуждают страну-агрессора идти на отчаянные шаги ради спасения своей промышленности. Теперь Москва сама отдает стратегическому партнеру то, что годами прятала за семью замками.

Почему российская оборонная промышленность вынуждена уходить за границу

Ряд российских компаний, обслуживающих военно-промышленный комплекс, начали тайно переносить свое производство на территорию Китая. Об этой тенденции говорится в новом докладе вашингтонского Центра перспективных исследований в области обороны (C4ADS). Из-за технологического голода Россия вынуждена делиться с Пекином уникальными инженерными знаниями, которые раньше никогда не покидали пределы страны.

Исследователи выявили сразу несколько масштабных проектов, свидетельствующих о деградации российской промышленности. В частности, крупнейший производитель микроэлектроники в России, группа компаний "Элемент", еще в 2024 году начал собирать чипсеты в Китае. Эта компания, которая снабжает российскую армию электроникой и находится под жесткими санкциями США, уже зарегистрировала там как минимум четыре дочерних предприятия.

Обратите внимание! Аналогичная ситуация наблюдается с заводом "СтанкоМашСтрой", станки которого используются для создания баллистических ракет и средств ПВО. Владелец подсанкционного предприятия, зарегистрировал в Китае компанию Shaanxi Stermasi Technology для совместного производства с китайскими госструктурами. Кроме того, недавно созданная российская госкорпорация "Объединенная микроэлектронная компания" (ОМК), которую контролирует "Сбербанк", по сообщениям российских СМИ, также планирует приобретать доли в китайских заводах для стабильного доступа к производственным мощностям.

Как Пекин использует слабость Москвы

Авторы доклада подчеркивают, что это сотрудничество является абсолютно несимметричным. Москва стремительно впадает в тотальную зависимость от китайских технологий, тогда как Пекин постепенно отказывается от закупок готового российского оружия, выкачивая из страны-агрессора лишь экспертизу.

Интересно! При этом Китай действует исключительно в своих прагматических интересах и жестко дозирует помощь, чтобы не попасть под вторичные санкции Запада. Напомним, что в 2025 году КНР полностью прекратила поставки высокоточных станков в Россию, а в начале 2026 года ввела запрет на экспорт ряда передовых технологий, включая современные микросхемы. Это доказывает, что Пекин готов в любой момент перекрыть кислород российскому ВПК, если это будет угрожать его собственной экономике.

Кстати, мы писали, что экономическая машина страны-агрессора продолжает давать серьезные сбои на самом высоком уровне планирования. Дело в том, что приоритеты власти кардинально расходятся с реальностью.