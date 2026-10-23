Санкції в дії: російські збройові заводи масово переносять у Китай

Чому російська оборонка змушена тікати за кордон

Низка російських компаній, які обслуговують військово-промисловий комплекс, почали таємно переносити своє виробництво на територію Китаю. Про таку тенденцію йдеться у новій доповіді вашингтонського Центру перспективних досліджень у галузі оборони (C4ADS). Через технологічне голодування Росія змушена ділитися з Пекіном унікальними інженерними знаннями, які раніше ніколи не залишали межі країни.

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Дослідники виявили одразу кілька масштабних проєктів, які свідчать про деградацію російської промисловості. Зокрема, найбільший виробник мікроелектроніки в Росії, група компаній "Елемент", ще у 2024 році почав збирати чипсети в Китаї. Ця компанія, яка забезпечує російську армію електронікою та перебуває під жорсткими санкціями США, вже зареєструвала там щонайменше чотири дочірні підприємства.

Зверніть увагу! Схожа ситуація із заводом "СтанкоМашСтрой", чиї верстати використовують для створення балістичних ракет та засобів ППО. Власник підсанкційного підприємства зареєстрував у Китаї компанію Shaanxi Stermasi Technology для спільного виробництва з китайськими держструктурами. Крім того, новостворена російська держкорпорація "Об'єднана мікроелектронна компанія" (ОМК), яку контролює "Сбербанк", за повідомленнями росЗМІ, також планує купувати частки в китайських фабриках для стабільного доступу до потужностей.

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Як Пекін використовує слабкість Москви

Автори доповіді наголошують, що ця співпраця є абсолютно несиметричною. Москва стрімко впадає у тотальну залежність від китайських технологій, тоді як Пекін поступово відмовляється від закупівлі готової російської зброї, викачуючи з агресора лише експертизу.

Цікаво! При цьому Китай діє виключно у власних прагматичних інтересах і жорстко дозує допомогу, щоб не потрапити під вторинні санкції Заходу. Нагадаємо, що у 2025 році КНР повністю припинила постачання високоточних верстатів до Росії, а на початку 2026 року ввела заборону на експорт низки передових технологій, включно з сучасними мікросхемами. Це доводить, що Пекін готовий у будь-який момент перекрити кисень російському ВПК, якщо це загрожуватиме його власній економіці.

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До речі, ми писали, що економічна машина країни-агресорки продовжує давати серйозні збої на найвищому рівні планування. Річ у тім, що пріоритети влади кардинально розходяться з реальністю.