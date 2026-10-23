Санкции в действии: российские оружейные заводы массово переносятся в Китай

Почему российская оборонная промышленность вынуждена уходить за границу

Ряд российских компаний, обслуживающих военно-промышленный комплекс, начали тайно переносить свое производство на территорию Китая. Об этой тенденции говорится в новом докладе вашингтонского Центра перспективных исследований в области обороны (C4ADS). Из-за технологического голода Россия вынуждена делиться с Пекином уникальными инженерными знаниями, которые раньше никогда не покидали пределы страны.

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Исследователи выявили сразу несколько масштабных проектов, свидетельствующих о деградации российской промышленности. В частности, крупнейший производитель микроэлектроники в России, группа компаний "Элемент", еще в 2024 году начал собирать чипсеты в Китае. Эта компания, которая снабжает российскую армию электроникой и находится под жесткими санкциями США, уже зарегистрировала там как минимум четыре дочерних предприятия.

Обратите внимание! Аналогичная ситуация наблюдается с заводом "СтанкоМашСтрой", станки которого используются для создания баллистических ракет и средств ПВО. Владелец подсанкционного предприятия, зарегистрировал в Китае компанию Shaanxi Stermasi Technology для совместного производства с китайскими госструктурами. Кроме того, недавно созданная российская госкорпорация "Объединенная микроэлектронная компания" (ОМК), которую контролирует "Сбербанк", по сообщениям российских СМИ, также планирует приобретать доли в китайских заводах для стабильного доступа к производственным мощностям.

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Как Пекин использует слабость Москвы

Авторы доклада подчеркивают, что это сотрудничество является абсолютно несимметричным. Москва стремительно впадает в тотальную зависимость от китайских технологий, тогда как Пекин постепенно отказывается от закупок готового российского оружия, выкачивая из страны-агрессора лишь экспертизу.

Интересно! При этом Китай действует исключительно в своих прагматических интересах и жестко дозирует помощь, чтобы не попасть под вторичные санкции Запада. Напомним, что в 2025 году КНР полностью прекратила поставки высокоточных станков в Россию, а в начале 2026 года ввела запрет на экспорт ряда передовых технологий, включая современные микросхемы. Это доказывает, что Пекин готов в любой момент перекрыть кислород российскому ВПК, если это будет угрожать его собственной экономике.

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Кстати, мы писали, что экономическая машина страны-агрессора продолжает давать серьезные сбои на самом высоком уровне планирования. Дело в том, что приоритеты власти кардинально расходятся с реальностью.