Становится хуже во всех регионах: экономика России разрушается в разных городах и отраслях
- Экономика России сталкивается с ухудшением во многих отраслях, включая снижение деловой активности и доходов населения.
- Социальная напряженность растет, что приводит к протестам и забастовкам из-за задержек зарплаты и безработицы, особенно на Кузбассе.
Устойчивая экономика России постепенно разрушается. И это разрушение фиксируется во многих отраслях страны.
Что происходит с российской экономикой?
Данные за март текущего года фиксируют одновременное ухудшение везде – от деловой активности до реальных доходов населения, о чем сообщили в Службе внешней разведки.
Читайте также Нефть дорожает – россияне беднеют: почему высокие цены не спасают экономику Путина
Картина, что вырисовывается, противоречит официальному нарративу Кремля об "устойчивой" экономике,
– говорится в сообщении.
Более того, можно даже сказать, что страна-агрессор вошла в "экономический штопор". В частности три четверти предприятий малого и среднего бизнеса сообщают об отсутствии прибыли, достаточной для развития.
Обратите внимание! Еще месяц назад этот показатель составлял 57%.
Сейчас только 8,3% опрошенных предпринимателей готовы инвестировать в расширение производства. В то же время еще в феврале таких было 29%.
Главными препятствиями для роста называют:
- низкий спрос (42%);
- непосильную стоимость кредитов (33%);
- рост расходов (14%).
Кроме того, индикатор бизнес-климата банка России в этом месяце опустился ниже нулевой отметки. Падение продолжалось непрерывно с самого начала года:
- 1,5 пункта в январе;
- 0,2 – в феврале;
- еще 0,1 – в марте.
К тому же российские предприятия серьезно настроены на сокращение производства. Только за первые два месяца текущего года в Москве закрылись 125 ресторанов, а до конца года ожидается закрытие еще около 460 заведений.
Тенденция не локальная: аналогичные процессы фиксируются в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Татарстане
– уточнили в разведке.
В то же время количество кофеен сократилось на 13%. В Москве – минус 12%, в Санкт-Петербурге – минус 23%.
Росстат заявляет о снижении уровня бедности – с 7,1% до 6,7% в прошлом году. Но на самом деле доля россиян, оценивающих свои доходы как "достаточные для прожиточного минимума", упала с 48% до 41% всего за месяц.
Разрыв между официальной статистикой и ощущением населения продолжает увеличиваться.
- Социальная напряженность выливается в акции протеста:
- Строители в Мурманске объявили забастовку из-за задержек зарплаты.
- НА ВОТ Украины – в Мариуполе – несколько строительных компаний, привлеченных к "восстановлению" города, прекратили рассчитываться с работниками.
- В Коми рабочие фанерного комбината вышли на стихийный митинг из-за многомесячных невыплат.
Но самая острая ситуация – на Кузбассе, где более 6 тысяч шахтеров остались без работы.
Агрессия против Украины стоит России все дороже – и платят за нее рядовые россияне,
– отметили в СВР Украины.
Напомним! The Moscow Times писало, что даже Путин признал плохое состояние российской экономики. Президент страны-агрессора в частности считает, что правительству нужно вернуть России "на траекторию устойчивого экономического роста", но не допустить "разгона инфляции" или "дестабилизации рынка труда".
Что еще следует знать о ситуации в России?
- В России в частности зафиксировали сокращение ВВП и уменьшение производства. Такая ситуация буквально следствие расширения западных санкций, замедление внутреннего спроса и дорогих кредитов.
- Кроме того, в России начали распродавать золото. И это впервые за почти четверть века. Причиной является рост дефицита бюджетов. Как отметил эксперт Иван Ус, вероятно, что других возможностей покрыть этот дефицит, у Кремля отсутствуют.