Устойчивая экономика России постепенно разрушается. И это разрушение фиксируется во многих отраслях страны.

Что происходит с российской экономикой?

Данные за март текущего года фиксируют одновременное ухудшение везде – от деловой активности до реальных доходов населения, о чем сообщили в Службе внешней разведки.

Картина, что вырисовывается, противоречит официальному нарративу Кремля об "устойчивой" экономике,

– говорится в сообщении.

Более того, можно даже сказать, что страна-агрессор вошла в "экономический штопор". В частности три четверти предприятий малого и среднего бизнеса сообщают об отсутствии прибыли, достаточной для развития.

Обратите внимание! Еще месяц назад этот показатель составлял 57%.

Сейчас только 8,3% опрошенных предпринимателей готовы инвестировать в расширение производства. В то же время еще в феврале таких было 29%.

Главными препятствиями для роста называют:

низкий спрос (42%); непосильную стоимость кредитов (33%); рост расходов (14%).

Кроме того, индикатор бизнес-климата банка России в этом месяце опустился ниже нулевой отметки. Падение продолжалось непрерывно с самого начала года:

1,5 пункта в январе;

0,2 – в феврале;

еще 0,1 – в марте.

К тому же российские предприятия серьезно настроены на сокращение производства. Только за первые два месяца текущего года в Москве закрылись 125 ресторанов, а до конца года ожидается закрытие еще около 460 заведений.

Тенденция не локальная: аналогичные процессы фиксируются в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Татарстане

– уточнили в разведке.

В то же время количество кофеен сократилось на 13%. В Москве – минус 12%, в Санкт-Петербурге – минус 23%.

Росстат заявляет о снижении уровня бедности – с 7,1% до 6,7% в прошлом году. Но на самом деле доля россиян, оценивающих свои доходы как "достаточные для прожиточного минимума", упала с 48% до 41% всего за месяц.

Разрыв между официальной статистикой и ощущением населения продолжает увеличиваться.

Социальная напряженность выливается в акции протеста:

Строители в Мурманске объявили забастовку из-за задержек зарплаты.

НА ВОТ Украины – в Мариуполе – несколько строительных компаний, привлеченных к "восстановлению" города, прекратили рассчитываться с работниками.

В Коми рабочие фанерного комбината вышли на стихийный митинг из-за многомесячных невыплат.

Но самая острая ситуация – на Кузбассе, где более 6 тысяч шахтеров остались без работы.

Агрессия против Украины стоит России все дороже – и платят за нее рядовые россияне,

– отметили в СВР Украины.

Напомним! The Moscow Times писало, что даже Путин признал плохое состояние российской экономики. Президент страны-агрессора в частности считает, что правительству нужно вернуть России "на траекторию устойчивого экономического роста", но не допустить "разгона инфляции" или "дестабилизации рынка труда".

