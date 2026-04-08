Расследование по ценам на топливо: в АМКУ рассказали о результатах проверки

Глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко в Верховной Раде рассказал о расследовании относительно роста цен на светлые нефтепродукты. Он заявил, что стали известны предварительные результаты проверки.

Что известно о расследовании Антимонопольного комитета?

АМКУ не обнаружил доказательств сговора на рынке топлива, о чем пишет Суспільне.

Кириленко отметил, что повышение стоимости топлива обусловлено рыночными факторами. И они являются объективными.

Павел Кириленко Глава АМКУ Антимонопольным комитетом Украины на основании полученных проанализированных данных не зафиксировано по состоянию на сегодня доказательств сговора участников рынка по повышению цен.

Согласно словам главы АМКУ, расследование продолжается почти месяц – еще с 9 марта. Комитет собирает и анализирует данные, проводит консультации с правительством и встречи с руководством ключевых операторов АЗС.

Операторы заявляют: из-за роста расходов и падения рентабельности готовы снизить цены.

Павел Кириленко объяснил, что повышение цен обусловлено:

ростом себестоимости топлива; колебанием курса национальной валюты; увеличением логистических расходов и таможенных платежей.

Кроме того, все украинские операторы закупают почти все топливо в странах Европы. И это тоже влияет на цены на топливо.

Кириленко отметил: рынок нефтепродуктов в Украине является свободным и нерегулируемым. Но расследование АМКУ не является инструментом регулирования цен.

В то же время похожая ситуация наблюдается в странах Евросоюза. Но антимонопольные органы не открывали аналогичных дел.

Ни в одной из них антимонопольные органы не приняли решение даже об открытии дела. Они наблюдают и применяют свои инструменты по регулированию форса, подтягиваются к ситуации, там где введено регулирование в отдельных странах Европы,

– сказал глава АМКУ.

Заметьте! В то же время премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что цены на топливо должны вскоре снизиться. Она объяснила, что фиксируется снижение котировок на основных биржах. В частности Укрнафта уже отреагировала и начала снижение цен. Аналогичная реакция должна быть и от других участников рынка.

