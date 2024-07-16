Доллар существенно подорожал на черном рынке и в обменниках

За последние сутки цена американской валюты резко выросла. Самое существенное подорожание произошло в обменниках и на черном рынке – в среднем 25 – 30 копеек при покупке и продаже. Евро также подхватило тенденцию на рост.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 16 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,80 гривны (+5 копеек против 15 июля), а продажа – 41,30 гривны (+5 копеек).

Читайте также Самые стабильные валюты в мире: как хранить сбережения

Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 44,55 гривны (+30 копеек), а продажа – в среднем за 45,10 гривны (+20 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,30 гривны (+25 копеек), а продажа – 41,45 гривны (+30 копеек).

(+25 копеек), а продажа – (+30 копеек). Евро покупают за 45 гривен (+25 копеек), а продают за 45,29 гривны (+34 копейки).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 41,05 гривны (+30 копеек), а продают – за 41,55 гривны (+24 копейки), по данным finance.ua.

(+30 копеек), а продают – за (+24 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 44,85 гривны (+36 копеек), а продажа – 45,35 гривны (+7 копеек).

Какие тенденции на рынке валют

Как рассказала банкир Анна Золотько для 24 Канала, на этой неделе на валютном рынке следует ожидать повышенной волатильности.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Преодоление психологической отметки 41,0 гривны за доллар в безналичном сегменте побуждает импортеров ускорить закупку валюты, а экспортеров, наоборот, занять выжидательную позицию.

В то же время Золотько добавляет, что на наличном рынке пока нет потенциала для существенного роста курса доллара.

В течение недели курс будет колебаться в диапазоне

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.