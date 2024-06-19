Доходы украинцев стремительно растут: НБУ объяснили, благодаря чему

Реальные доходы населения Украины заметно растут. В частности, в НБУ выделили основные факторы, которые сейчас влияют на прирост доходов украинцев.

Как происходит рост доходов украинцев

Реальные доходы украинцев, учитывая невысокую инфляцию, растут достаточно быстро. Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

Читайте также: Официальные валюты дешевеют: сколько потеряли евро и доллар

Первин Дадашова Директор Департамента финансовой стабильности Номинальные доходы населения растут достаточно быстро, и даже реальные доходы, учитывая невысокую инфляцию соответственно растут тоже быстро.

При этом отмечается рост основной составляющей – заработной платы, особенно в частном секторе. Это обусловлено дальнейшим восстановлением экономической активности.

С другой стороны, среднюю зарплату вверх двигает усиление конкуренции за работников. Среднемесячная зарплата в I квартале 2024 года выросла на 22,5% по сравнению с уровнем год назад. Предприятия и в дальнейшем испытывают нехватку квалифицированных работников,

– говорится в отчете.

Как сообщает НБУ, большая часть работодателей, опрошенных в феврале и марте, указали, что основной проблемой в их деятельности является поиск работников.

Что повлияло на прирост доходов

! По прогнозам НБУ, в 2024 году ожидается повышение номинальной зарплаты на 14,8%, а реальной (с учетом инфляции) – на 8,1%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,2%, тогда как реальная повысится на 6,5%.

Как отмечается, на повышение объема доходов населения сказалось:

поэтапное повышение минимальной зарплаты в начале года и в апреле;

увеличение выплат в бюджетных учреждениях;

увеличение денежного обеспечения военнослужащих;

рост пенсионных выплат благодаря индексации.

При этом, другой весомый фактор прироста реальных доходов – значительное замедление инфляции, отметили в НБУ.

Несмотря на сохранение рисков безопасности и разрушения энергетической инфраструктуры, экономика и в дальнейшем будет расти. Деловая активность будет способствовать снижению безработицы. Конкуренция работодателей за квалифицированных работников и в дальнейшем будет обусловливать повышение зарплат,

– говорится в обзоре.

Однако ускорение инфляции будет несколько тормозить в будущем прирост реальных доходов.