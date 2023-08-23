Доллар снова подорожал: стоимость существенно выросла на черном рынке

В сутки американская валюта прибавила в цене как в банках, так и на черном рынке при продаже. Впрочем, в обменниках цена наоборот опустилась. Евро тоже не отстает от доллара.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 23 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,7 гривны (+20 копеек против 22 августа), а продажа – 38,5 гривны (+20 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41,3 гривны (+25 копеек), а продают в среднем по 42,15 гривны (+25 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,7 гривны (-25 копеек), а продажа – 38,7 гривны (+34 копейки), по данным finance.ua.

(-25 копеек), а продажа – (+34 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,36 гривны (-29 копеек), а продажа – 42,23 гривны (+23 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,27 гривны (+20 копеек), а продажа – 38,60 гривны (+35 копеек).

(+20 копеек), а продажа – (+35 копеек). Евро покупают за 41,7 гривны (+12 копеек), а продают за 42,2 гривны (+35 копеек).

Почему доллар резко вырос в цене

Финансовый аналитик Алексей Козырев рассказал "Минфину", что взлет курса состоялся по некоторым причинам, а именно по проверкам в валютообменниках.

Алексей Козырев Финансовый аналитик Действительно, за последние дни наличный курс доллара растет. Причем в части обменников финансовых компаний еще и сохраняется многокурсовость, когда сделки по "белым" долларам по курсу купли/продажи отличаются по сравнению с ценниками по "синим" долларам, что является нонсенсом для всех стран, кроме нашей.

В результате проверок количество работающих точек обмена сократилось.

Сокращение точек при сохранении потребностей в валютных операциях всегда шанс заработать на этом. Это и приводит к повышению ценников обменок,

– добавляет Козырев.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.