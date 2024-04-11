Повлияет ли рост минимальной зарплаты на экономическое положение в Украине

С 1 апреля минимальная зарплата в Украине выросла до 8 000 гривен. Как объясняет глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, это имеет значительное влияние на экономические процессы.

На что повлияет рост минималки

По словам Гетманцева, рост минимальной заработной платы касается не только зарплат украинцев, но и влияет на размер различных социальных выплат и компенсаций для работодателей.

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Такие изменения обычно стимулируют внешнее потребление и помогают активизировать экономику в целом. Например, в 2024 году минимальная зарплата увеличится на 19,4%, что позволит частично компенсировать потери реальной заработной платы последних лет, учитывая низкий уровень инфляции.

Даниил Гетманцев Глава финансового комитета Верховной Рады Ожидания в целом положительные. Ведь повышение минимальной зарплаты – это же не только о зарплате, это и о многих различных выплат, которые тем или иным образом привязаны или базируются на процентах от минимальной зарплаты – от помощи безработным до доплат и компенсаций работодателям, которые трудоустраивают различные категории украинцев.

Во время военного конфликта правительство вынуждено придерживаться осторожной стратегии по увеличению минимальной заработной платы, чтобы предотвратить значительные потери для государственного бюджета и сектора бизнеса.

В то же время по словам Гетманцева, размер минимальной заработной платы отражает социальную политику страны и степень экономического прогресса.

Государство должно стремиться устанавливать такой уровень минималки, который защищает человека труда от трудовой бедности. В условиях Украины это означает, что если человек работает и получает "белую" минимальную зарплату, то он не попадет за эту границу,

– отмечает чиновник.

Предотвращение трудовой миграции

По словам Гетманцева, борьба с бедностью среди работников является лишь частью более широкой проблематики.

! Важно, чтобы минимальная заработная плата в Украине была конкурентоспособной на региональном уровне, а ее уровень приближался к средним показателям по региону.

Ведь иначе в Украине будет продолжаться трудовая миграция граждан в западные страны, что будет невыгодно для экономики.

Здесь не должно быть лишних иллюзий. Диспаритет в показателях минимальной зарплаты в Украине (190 евро), Румынии (660 евро) и Польше (990 евро) соответствует разрыву в уровне подушевого ВВП между нашими странами, по крайней мере до войны,

– отмечает Даниил Гетманцев.

Уменьшение этого диспаритета потребует обеспечения стабильного экономического роста, масштабных восстановительных усилий после войны, последовательного повышения реальных социальных стандартов, а также побуждения к возвращению трудовых мигрантов домой.