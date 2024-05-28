Мировой долг достиг рекордных показателей и превысил 300 триллионов долларов
Источник:CNBC
В первом квартале 2024 года мировой долг значительно превысил ожидания. С января по март этот показатель достиг 315 миллионов долларов.
Почему долг так вырос
Ожидаемый глобальный ВВП в 2024 году должен быть 109,5 триллионов долларов. Мировой долг превышает это значение почти втрое.
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Для понимания, можем разделить мировой долг – 315 триллионов долларов на 8,1 миллиарда людей, проживающих на Земле. Получилось бы, что каждый гражданин имел бы задолженность в размере 39 тысяч долларов.
Как распределяется долг:
- Глобальный долг домохозяйств (например, кредиты, ипотеки) достигает 59,1 триллиона долларов.
- Корпоративный долг, который появляется из-за финансирования компаниями своего развития – 164,5 триллиона долларов (70,4 триллиона долларов приходится на финсектор).
- Государственный долг задействуется для финансирования государственных инициатив (без роста налогов) – 91,4 триллиона долларов
В каких странах самые большие долги
210 триллионов долларов долга принадлежит странам, имеющим развитую экономику. Наибольшая доля приходится на Японию и США.
Еще 105 триллионов долларов распределены между развивающимися странами. Больше всех "пополняют" долг Китай, Мексика и Индия.Интересно, что именно в развитых странах общий показатель соотношения долга и ВВП сокращается. А вот в государствах, развивающихся, наоборот – достиг нового максимума в 257%.