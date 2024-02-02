Повышение выплат: у кого вырастут пенсии два раза за год
Источник:ПФУ
С 1 января увеличились выплаты некоторых пенсионеров. Масштабный рост выплат должен состояться в марте во время индексации.
У кого увеличились пенсии в январе
С 1 января выросли минимальные выплаты пенсионеров из-за роста прожиточного минимума. Теперь это значение равно 2 361 гривна вместо 2 093 гривен.
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Также увеличились пенсии граждан, которые имеют полный стаж и, при этом, они старше 65 лет. Этот рост произошел, благодаря повышению минимальной зарплаты до 7 100 гривен. Сейчас такая пенсионная выплата составляет 2 840 гривен.
Следующее увеличение пенсии ожидается в апреле. Тогда минимальная зарплата станет уже 8 000 гривен, соответственно пенсионная выплата будет составлять 3 200 гривен.
Обратите внимание! Минимальная пенсия для лиц, которые имеют полный стаж составляет 40% от гарантированной зарплаты.
У кого вырастут выплаты в феврале
Планового роста выплат в феврале не предвидится. Однако пенсии некоторых пенсионеров все же увеличатся. Это произойдет благодаря возрастным надбавкам
Сейчас доплаты по возрасту следующие:
- для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет включительно начисляют 300 гривен;
- 75 – 79 лет включительно – 456 гривен;
- более 80 лет – 570 гривен.
Эта доплата начисляется автоматически в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста. Надбавка добавляется к основному размеру пенсии.