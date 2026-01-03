Пенсии по инвалидности растут с января: кто получит наибольшую прибавку
- С 1 января 2026 года пенсии по инвалидности вследствие войны вырастут на 800-1 500 гривен в зависимости от группы.
- Для гражданских лиц с инвалидностью повышение составит 234 гривны, без необходимости дополнительных обращений.
С начала 2026 года в Украине вырастут пенсии по инвалидности. Перерасчет проведут из-за повышения прожиточного минимума. Он охватит как военных, так и гражданских получателей.
У кого больше всего вырастет пенсия с 2026 года?
С 1 января 2026 года наибольшее повышение пенсий получат лица с инвалидностью вследствие войны. В зависимости от группы, их ежемесячные выплаты вырастут в среднем на 800 – 1 500 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на эксперта по пенсионным вопросам Виктора Богданова.
Интересно Без стажа, однако с выплатами: какую пенсию можно получать
Для гражданских лиц с инвалидностью повышение будет скромнее и составит 234 гривны. Это повышение будет иметь автоматический характер и не потребует дополнительных обращений со стороны пенсионеров.
Как вырастут пенсии для лиц с инвалидностью вследствие войны?
В зависимости от группы инвалидности ежемесячные выплаты увеличатся в пределах от 800 до 1 500 гривен. Минимальные размеры пенсий с 1 января 2026 года составят:
- третья группа инвалидности получит 9 340 гривен вместо 8 490 гривен (360% прожиточного минимума);
- вторая группа – 13 620 гривен против 12 390 гривен (525%);
- первая группа – 16 860 гривен вместо 15 340 гривен (650%).
Таким образом, даже минимальные гарантии для этой категории пенсионеров вырастут синхронно с изменением государственных социальных стандартов.
Что изменится для гражданских лиц с инвалидностью?
Для гражданских пенсионеров с инвалидностью в 2026 году резкого пересмотра формулы начисления не предусмотрено. По-прежнему, размер выплат будет определяться в процентном соотношении к пенсии по возрасту:
- 100% – для первой группы,
- 90% – для второй,
- 50% – для третьей.
В то же время законодательство устанавливает минимальный предел: пенсия по инвалидности не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, отмечает Пенсионный фонд.
Поэтому для тех гражданских пенсионеров, которые получали минимальные 2 360 гривен, с января 2026 года выплаты автоматически вырастут до 2 594 гривен.
Что еще изменится в 2026 году?
В новом году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырастет с 2 360 до 2 594 гривен. Таким образом, базовый показатель повысится на 234 гривны, что повлечет за собой перерасчет всех выплат, прямо или косвенно к нему привязанных.
Наиболее ощутимым этот рост станет для лиц с инвалидностью вследствие войны. По словам специалиста, именно эта категория получит наибольший финансовый эффект от пересмотра социальных стандартов