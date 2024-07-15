Придется затянуть пояса: изменится ли размер пенсий в 2025 году
В этом году пенсии украинцев значительно выросли. Однако, в последующие несколько лет пенсионные выплаты некоторых лиц могут не увеличиваться, из-за решения правительства.
Почему пенсия не увеличится
Правительство приняло Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год. Этот документ "зафиксировал" размер минимальной зарплаты, пенсии и прожиточного минимума до 2028 года.
Читайте также Кто из пенсионеров получит прибавку к пенсии почти 600 гривен в июле
То есть увеличение пенсионных выплат, которое связано с ростом указанных величин, не произойдет. Однако, это не означает, что пенсии будут оставаться постоянными. Увеличение выплат пенсионера может происходить, например, благодаря надбавкам.Обратите внимание! Вы можете рассчитать размер будущей пенсии самостоятельно., Как это сделать читайте здесь.
Кто сможет выйти на пенсию в 2025 году
Для выхода на пенсию, украинцы должны приобрести минимально нужное количество стажа. Эта норма меняется, зависимости от возраста будущего пенсионера:
- те, кто хочет уйти на заслуженный отдых в 60 лет в 2025 году должен приобрести минимум 32 года стажа;
- в 63 года – минимум 22 года стажа;
- в 65 лет – 15 лет стажа.