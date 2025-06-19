Как пенсионер может увеличить свою пенсию сейчас: вы точно не знали об этой доплате
- Пенсионеры со статусом "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР" могут получить доплату к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума.
- Для получения доплаты нужно обратиться в ПФУ.
Некоторые украинские пенсионеры имеют право на специальную доплату к пенсии. Речь идет о тех лицах, которые получили статус "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".
Какой размер доплаты за донорство
По состоянию на сейчас, доплата за донорство составляет – 10% от утвержденного прожиточного минимума, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Обратите внимание! Поскольку этот прожиточный минимум сейчас составляет 2 920 гривен, доплата – 292 гривны.
Статус "Почетный донор Украины" могут получить лица, которые бесплатно сдали 40 максимально допустимых доз крови или же:
- 60 доз плазмы (которая заготавливается методом афереза);
- 40 доз клеток крови.
Если лицо выполняет одно из указанных условий, оно получает удостоверение почетного донора, а также специальную награду.
Заметьте! Статус "Почетный донор СССР" подтверждается соответствующим знаком.
Как получить доплату за донорство
Чтобы получить доплату за донорство, лицо должно обратиться в ПФУ. Кроме заявления по установленному образцу, необходимо подать следующие документы:
- удостоверение личности (к примеру, паспорт);
- РНОКПП;
- документы, подтверждающие статус почетного донора.
Подать документы на получение этой доплаты можно и онлайн. В частности, через портал электронных услуг ПФУ.
Важно! Надбавка назначается с момента обращения, ее выплачивают вместе с основным размером пенсии.