Как пенсионер может увеличить свою пенсию сейчас: вы точно не знали об этой доплате

Некоторые украинские пенсионеры имеют право на специальную доплату к пенсии. Речь идет о тех лицах, которые получили статус "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Какой размер доплаты за донорство

По состоянию на сейчас, доплата за донорство составляет – 10% от утвержденного прожиточного минимума, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Поскольку этот прожиточный минимум сейчас составляет 2 920 гривен, доплата – 292 гривны.

Статус "Почетный донор Украины" могут получить лица, которые бесплатно сдали 40 максимально допустимых доз крови или же:

60 доз плазмы (которая заготавливается методом афереза);

40 доз клеток крови.

Если лицо выполняет одно из указанных условий, оно получает удостоверение почетного донора, а также специальную награду.

Заметьте! Статус "Почетный донор СССР" подтверждается соответствующим знаком.

Как получить доплату за донорство

Чтобы получить доплату за донорство, лицо должно обратиться в ПФУ. Кроме заявления по установленному образцу, необходимо подать следующие документы:

удостоверение личности (к примеру, паспорт);

РНОКПП;

документы, подтверждающие статус почетного донора.

Подать документы на получение этой доплаты можно и онлайн. В частности, через портал электронных услуг ПФУ.

Важно! Надбавка назначается с момента обращения, ее выплачивают вместе с основным размером пенсии.