У кого из пенсионеров вырастут пенсии с 1 апреля
В апреле состоится перерасчет пенсий некоторых работающих пенсионеров. Он будет осуществляться в автоматическом режиме.
Кому пересчитают пенсию в апреле
То есть, этот перерасчет происходит без обращения пенсионера в ПФУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
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Действие этой части не распространяется на пенсионеров, которым назначена пенсия за выслугу лет на условиях, предусмотренных Законом Украины "О пенсионном обеспечении", и которые не достигли возраста, установленного статьей 26 настоящего Закона, а именно 60 лет,
– говорится в сообщении ПФУ.
Перерасчет будет касаться таких пенсионеров:
- лиц, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели не менее 24 месяца страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии;
- а также лиц, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели меньше чем 24 месяца страхового стажа, в то же время после назначения или предыдущего перерасчета пенсии должно пройти не менее 2 лет.
Обратите внимание! Учитывается страховой стаж приобретенный на 1 марта года, когда происходит перерасчет.