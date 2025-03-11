У кого из пенсионеров вырастут пенсии с 1 апреля

В апреле состоится перерасчет пенсий некоторых работающих пенсионеров. Он будет осуществляться в автоматическом режиме.

Кому пересчитают пенсию в апреле

То есть, этот перерасчет происходит без обращения пенсионера в ПФУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Действие этой части не распространяется на пенсионеров, которым назначена пенсия за выслугу лет на условиях, предусмотренных Законом Украины "О пенсионном обеспечении", и которые не достигли возраста, установленного статьей 26 настоящего Закона, а именно 60 лет,

– говорится в сообщении ПФУ.

Перерасчет будет касаться таких пенсионеров:

лиц, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели не менее 24 месяца страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии;

а также лиц, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели меньше чем 24 месяца страхового стажа, в то же время после назначения или предыдущего перерасчета пенсии должно пройти не менее 2 лет.

Обратите внимание! Учитывается страховой стаж приобретенный на 1 марта года, когда происходит перерасчет.