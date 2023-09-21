Надбавки для украинских пенсионеров: как увеличить пенсию на 800 гривен
Источник:ПФУ
Различные доплаты назначаются пенсионерам при определенных обстоятельствах. Например, если человек не может за собой самостоятельно ухаживать, он может получить денежную компенсацию.
Доплаты для пенсионеров
Пенсию можно увеличить благодаря надбавкам. Некоторые из этих доплат оформляются автоматически, другие начисляются исключительно при наличии специального заявления.
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Виды доплат к пенсии
- За военную службу
Если человек имеет статус участника боевых действий, он может получить надбавку в размере 25% от прожиточного минимума при условии, что гражданин потерял трудоспособность.
То есть, если увеличивается прожиточный минимум, растет и надбавка. Эта выплата предоставляется автоматически, если в ПФУ есть сведения о службе лица.
- По состоянию здоровья
Эта надбавка предоставляется, чтобы поддержать нормальный уровень жизни пенсионера. Доплату могут получить:
- пенсионеры, не имеющие трудоспособных родственников и самостоятельно проживающие после 80 лет;
- лица, которые не имеют внешней поддержки и не могут себя финансово обеспечить;
- граждане, нуждающиеся в особом уходе.
Размер этой надбавки – 40% от прожиточного минимума, сейчас это 837 гривен.
- По возрасту
Такая доплата назначается автоматически и составляет:
- от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 80 лет – 456 гривен;
- старше 80 лет – 570 гривен.