Индексация пенсий в 2024 году: ждать ли украинцам повышения выплат

Во время военного положения индексация выплат может не проводиться. Однако в этом году произошло уже несколько перерасчетов, рост пенсий планируется и в 2024 году.

Когда произойдет повышение пенсий

Последняя индексация выплат произошла в марте 2023 года, тогда минимальный размер пенсии для неработающих вырос с 2 100 гривен до 2 520 гривен.

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Следующая индексация запланирована с 1 марта 2024 года. Об этом сообщила замминистра Дарья Марчак, сообщает 24 Канал.

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Индексация пенсий должна происходить ежегодно с 1 марта. Но в период полномасштабной войны существует значительное количество рисков для государственных финансов. Несмотря на это, с 1 марта 2024 года должна происходить индексация. Правда, точно говорить о сроках можно только после утверждения государственного бюджета.

Расходы на индексацию уже заложены в бюджет 2024 года. Если ситуация будет более или менее стабильной, рост пенсий обязательно произойдет. О сумме повышений говорить пока невозможно.

Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год.

– заметила Марчак

После мартовской индексации выплат в 2023 году пенсии украинцев выросли на сумму от 100 до 1 500 гривен.