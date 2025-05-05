Вырастут ли пенсии украинцев с 1 июня

В июне новой индексации пенсий не будет. Выплаты вырастут только у некоторых пенсионеров. Увеличение, будет происходить, в частности, благодаря доплате по возрасту.

Кому предоставят доплату по возрасту

На доплату по возрасту имеет право пенсионер старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой ПФУ.

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Эта надбавка предоставляется при следующих условиях:

если пенсионер получает именно выплату по возрасту;

имеет общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны (имеется в виду пенсия со всеми надбавками и доплатами).

В то же время стоит отметить, что в первый месяц эта доплата начисляется не в полной мере.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней,

– сообщает ПФУ.

Обратите внимание! Эта доплата начисляется автоматически, если лицо соответствует указанным критериям.

Выросла ли доплата по возрасту

В 2025 году возрастная доплата не росла. Для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет эта надбавка в дальнейшем составляет – 300 гривен. Не изменилась эта выплата и для других категорий: