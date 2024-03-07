Тарифы на воду скоро вырастут: как сэкономить на платежках

Украинцы платят не только за водоснабжение, но и за водоотвод. Стоимость этих услуг может вырасти в некоторых областях. Что же делать для того, чтобы сэкономить на воде, узнавал 24 Канал.

Почему тарифы на воду вырастут

30 января во время заседания НКРЭКУ был принят новый размер тарифов. Основными причинами увеличения тарифов является рост количества электроэнергии, которая используется, повышение зарплат работников и общие расходы предприятий.

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Поэтому, с 1 апреля оптовый тариф за водоснабжение за 1 метр кубический будет таким:

"Львовводоканал" – 8,11 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны;

"Черновцыводоканал" – 9,06 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны.

А уже с 1 июля тарифы вырастут так:

"Львовводоканал" – 9,02 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 9,02 гривны;

"Черновцыводоканал" – 10,6 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 15,64 гривны.

Какой еще тариф вырастет

Отдельно НКРЭКУ указали стоимость тарифов для определенных предприятий без НДС. С апреля оптовая цена за 1 метр кубический для этих регуляторов будет составлять:

"Львовводоканал" – 2,64 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 3,71 гривны;

"Тернопольводоканал" – 11,57 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 3,64 гривны.

В июле эта стоимость изменится так:

"Львовводоканал" – 2,74 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 4,35 гривны;

"Тернопольводоканал" – 13,19 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 4,75 гривны.

Как сэкономить на платежках за воду: действенные советы

Если ваша стиральная машина загружена не полностью, тогда она будет использовать больше воды, чем обычно. Стирайте только с максимально загруженным барабаном.

Унитаз, который протекает, может тратить около 72 000 литров воды в год, а кран – до 6 000 литров в месяц. Поэтому советуем проверять на исправность всю сантехнику.

Экономная сантехника , вроде унитаза с двумя видами смыва, может сохранить вашей семье из 3 человек до 15 литров воды в день.

, вроде унитаза с двумя видами смыва, может сохранить вашей семье из 3 человек до 15 литров воды в день. Попробуйте принимать душ быстрее . Таким образом за месяц вы сможете сэкономить до 500 литров воды.

. Таким образом за месяц вы сможете сэкономить до 500 литров воды. Если чистите зубы или моете посуду, то не оставляйте открытым кран . Так удастся сэкономить сотни литров воды – именно столько уйдет в канализацию за 3 минуты.

. Так удастся сэкономить сотни литров воды – именно столько уйдет в канализацию за 3 минуты. Кстати, краны с распылителем в ванной и на кухне смоют мыло не хуже, чем обычный кран. А при этом потратится воды в разы меньше.

Как экономить на использовании воды / Инфографика 24 Канала

Чтобы не переплачивать по платежкам воды, стоит вовремя передавать показания счетчика: до 28 числа каждого месяца.