Ожидания правительства относительно роста украинской экономики ухудшились

Министерство экономики Украины пересмотрело прогноз роста валового внутреннего продукта на 2024 год. Следовательно, ожидаемый ВВП уменьшился с 4,6% до 3,5%.

Прогноз по ВВП в 2024 году

Прогноз был разработан Министерством экономики Украины при участии соответствующих центральных органов исполнительной власти.

Читайте также МВФ обновил негативный сценарий по Украине: что будет с ВВП

В сообщении указано, что основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2025-2027 годы были утверждены постановлением Кабинета министров Украины от 28 июня 2024 года №780.

При разработке прогноза, учитывая обновление статистических данных, появление новых показателей и изменение предположений, которые закладываются в прогнозных расчетов, было уточнено данные за 2024 год, который служит базой для расчета.

По итогам 2024 года ожидается:

номинальный объем ВВП – 7 484,7 миллиарда гривен;

реальный рост ВВП на уровне 3,5%.

Ухудшенный прогноз на 2025 год

Напомним, что правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики на 2025 год до 2,7%, по сравнению с ранее ожидаемыми 6,8%.

Международный валютный фонд также снизил свои прогнозы по росту экономики Украины на 2024 и 2025 годы из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре. МВФ ожидает роста ВВП Украины в 2024 году на 2,5-3,5%, а прогноз на 2025 год ухудшен до 5%.