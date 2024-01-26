Рост украинской экономики: как изменился ВВП Украины в 2023 году
Источник:Минэкономики
Украинская экономика в прошлом году начала расти. Этому способствовала реформация нынешней системы и ее адаптация к военным действиям.
Как изменилась экономика Украины в 2023 году
Согласно нынешним прогнозам, в 2023 году ВВП вырос на 5%. Для сравнения, в 2022 году этот показатель упал на 28,8%.
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В 2023 году украинская экономика проявила высокую устойчивость, вернулась к восстановительному росту и по итогам года показала лучшие результаты, чем прогнозировалось в начале года,
– сообщают в Минэкономики
Экономика восстанавливалась благодаря правильной политике регулятора. Также важную роль сыграли:
- международная помощь;
- успехи военных на фронте;
- улучшение ситуации с безопасностью внутри страны;
- качественное сотрудничество между правительством и бизнесом.
Что больше всего повлияло на экономику
Во время войны приоритетным сектором финансирования является оборонный. Именно на обеспечение армии тратится значительная часть бюджетных средств. Стоит отметить, что больше всего положительных тенденций в ВВП внесли такие отрасли:
- услуг;
- государственного управления;
- производственная.
Сфера услуг во время войны стала более цифровизированной и удобной. Адаптация к военным действиям, сделала все процессы более мобильными. Производственная, в свою очередь, смогла адаптироваться к постоянным обстрелам и начала активно восстанавливаться.Обратите внимание! В 2024 году рост ВВП ожидается на уровне 5%