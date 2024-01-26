Як змінилась економіка України у 2023 році

Відповідно до теперішніх прогнозів, у 2023 році ВВП зріс на 5%. Для порівняння, у 2022 році цей показник впав на 28,8%.

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У 2023 році українська економіка проявила високу стійкість, повернулася до відновлювального зростання та за підсумком року показала кращі результати, ніж прогнозувалося на початку року,

– повідомляють у Мінекономіки

Економіка відновлювалась завдяки правильній політиці регулятора. Також важливу роль зіграли:

міжнародна допомога;

успіхи військових на фронті;

поліпшення безпекової ситуації всередині країни;

якісна співпраця між урядом та бізнесом.

Що найбільше вплинуло на економіку

Під час війни пріоритетним сектором фінансування є оборонний. Саме на забезпечення армії витрачатьсяє значна частина бюджетних коштів. Варто зазначити, що найбільше позитивних тенденцій у ВВП внесли такі галузі:

послуг;

державного управління;

виробнича.

Сфера послуг під час війни стала більш цифровізованою та зручною. Адаптація під військові дії, зробила усі процеси мобільнішими. Виробнича, своєю чергою змогла адаптуватися до постійних обстрілів і почала активно відновлюватися.

Зверніть увагу! У 2024 році зростання ВВП очікується на рівні 5%