Як змінилась економіка України у 2023 році
Відповідно до теперішніх прогнозів, у 2023 році ВВП зріс на 5%. Для порівняння, у 2022 році цей показник впав на 28,8%.
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У 2023 році українська економіка проявила високу стійкість, повернулася до відновлювального зростання та за підсумком року показала кращі результати, ніж прогнозувалося на початку року,
– повідомляють у Мінекономіки
Економіка відновлювалась завдяки правильній політиці регулятора. Також важливу роль зіграли:
- міжнародна допомога;
- успіхи військових на фронті;
- поліпшення безпекової ситуації всередині країни;
- якісна співпраця між урядом та бізнесом.
Що найбільше вплинуло на економіку
Під час війни пріоритетним сектором фінансування є оборонний. Саме на забезпечення армії витрачатьсяє значна частина бюджетних коштів. Варто зазначити, що найбільше позитивних тенденцій у ВВП внесли такі галузі:
- послуг;
- державного управління;
- виробнича.
Сфера послуг під час війни стала більш цифровізованою та зручною. Адаптація під військові дії, зробила усі процеси мобільнішими. Виробнича, своєю чергою змогла адаптуватися до постійних обстрілів і почала активно відновлюватися.