Как изменилась экономика Украины в 2023 году

Согласно нынешним прогнозам, в 2023 году ВВП вырос на 5%. Для сравнения, в 2022 году этот показатель упал на 28,8%.

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В 2023 году украинская экономика проявила высокую устойчивость, вернулась к восстановительному росту и по итогам года показала лучшие результаты, чем прогнозировалось в начале года,

– сообщают в Минэкономики

Экономика восстанавливалась благодаря правильной политике регулятора. Также важную роль сыграли:

международная помощь;

успехи военных на фронте;

улучшение ситуации с безопасностью внутри страны;

качественное сотрудничество между правительством и бизнесом.

Что больше всего повлияло на экономику

Во время войны приоритетным сектором финансирования является оборонный. Именно на обеспечение армии тратится значительная часть бюджетных средств. Стоит отметить, что больше всего положительных тенденций в ВВП внесли такие отрасли:

услуг;

государственного управления;

производственная.

Сфера услуг во время войны стала более цифровизированной и удобной. Адаптация к военным действиям, сделала все процессы более мобильными. Производственная, в свою очередь, смогла адаптироваться к постоянным обстрелам и начала активно восстанавливаться.

Обратите внимание! В 2024 году рост ВВП ожидается на уровне 5%