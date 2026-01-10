Зарплата вырастет, но не у всех: кому "поднимут" оклады уже в январе
В 2026 году зарплаты работников бюджетной сферы в Украине вырастут. Это произойдет из-за повышения базового показателя, на основе которого формируются должностные оклады.
Какая тарифная ставка работника первого разряда в 2026 году?
Теперь тарифная ставка работника первого разряда поднята до 3 470 гривен вместо 3 195 гривен, что повлияет на размер выплат во всем бюджетном секторе. Такие изменения предусмотрены правительственным постановлением №4 от 2 января 2026 года, пишет 24 Канал.
Интересно Длиннее отпуск и борьба с зарплатами в конверте: каких новаций ждать от Трудового кодекса
Отныне должностные оклады считают по новому базовому показателю, а руководители учреждений должны обеспечить дифференциацию зарплат.
Это постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2026 года,
– говорится в документе.
В то же время минимальные оклады будут повышаться за счет надбавок, доплат и премий с учетом сложности работы, ответственности, квалификации и результатов работников.
Будет ли в дальнейшем расти зарплата бюджетников?
Базовый показатель зарплаты планируют увеличивать и в последующие годы, согласно Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы. Выплаты вырастут:
- с 1 января 2027 года – до 3 744 гривны;
- с 1 января 2028 года – до 4 018 гривен.
Справочно: Местные органы власти обязаны привести свои нормативы по оплате труда в соответствие с постановлением. Благодаря этому механизму зарплаты бюджетников будут расти постепенно и станут более справедливыми.
Какие еще выплаты вырастут по Украине?
С 1 января 2026 года в Украине вступают в действие новые социально-экономические показатели. Минимальная заработная плата повышается до 8 647 гривен, а прожиточный минимум на одного человека теперь составит 3 209 гривен.
Рост минимальной зарплаты непосредственно повлияет на доходы работников бюджетной сферы: соцработники, медики и учителя получат более высокие оклады.
Кроме того, правительство повысило также и социальные выплаты для семей. Поэтому единовременное пособие при рождении ребенка увеличилась до 50 000 гривен в 2026 году.