Зарплата вырастет, но не у всех: кому "поднимут" оклады уже в январе

В 2026 году зарплаты работников бюджетной сферы в Украине вырастут. Это произойдет из-за повышения базового показателя, на основе которого формируются должностные оклады.

Какая тарифная ставка работника первого разряда в 2026 году?

Теперь тарифная ставка работника первого разряда поднята до 3 470 гривен вместо 3 195 гривен, что повлияет на размер выплат во всем бюджетном секторе. Такие изменения предусмотрены правительственным постановлением №4 от 2 января 2026 года, пишет 24 Канал.

Отныне должностные оклады считают по новому базовому показателю, а руководители учреждений должны обеспечить дифференциацию зарплат.

Это постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2026 года,

– говорится в документе.

В то же время минимальные оклады будут повышаться за счет надбавок, доплат и премий с учетом сложности работы, ответственности, квалификации и результатов работников.

Будет ли в дальнейшем расти зарплата бюджетников?

Базовый показатель зарплаты планируют увеличивать и в последующие годы, согласно Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы. Выплаты вырастут:

с 1 января 2027 года – до 3 744 гривны;

с 1 января 2028 года – до 4 018 гривен.

Справочно: Местные органы власти обязаны привести свои нормативы по оплате труда в соответствие с постановлением. Благодаря этому механизму зарплаты бюджетников будут расти постепенно и станут более справедливыми.

