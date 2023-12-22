Каким специалистам в Украине больше платят
Источник:Госстат
Размер заработной платы зависит от многих обстоятельств. Одним из наиболее значимых факторов можно смело назвать спрос на определенную специальность.
Какие сейчас зарплаты украинцев
Согласно статистике Госстата, за период с июля по сентябрь 2023 средняя зарплата украинцев была на уровне 17 937,3 гривны. В 2022 году этот же показатель был на 22,7% меньше.
Читайте также Ставки по микрокредитам ограничат: что известно о новом законе
Специалисты из каких сфер имеют наибольшую зарплату, согласно опубликованным данным:
- Информация и телекоммуникации средний показатель 37 542 гривны, он вырос на 20,3%;
- Финансовая и страховая деятельность – 34 189 гривен – 29,8%;
- Государственное управление и оборона – 24 168 гривен – 29,8%;
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 24 141 гривна – 23,5%;
- Образование – 12 180 – 8,2%.
Какими будут зарплаты в 2024 году
Кабмин ожидает, что в следующем году украинцы начнут получать большие выплаты. На это повлияет значительное количество факторов, в частности стабилизация экономики и спрос на квалифицированных специалистов. В среднем этот показатель должен составить 21 809 гривен.
В 2023 году номинальной считается зарплата в размере 18 527 гривен. При этом в 2022 году это значение было 14 847 гривен.