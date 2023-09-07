Как изменились зарплаты в Украине во время войны

Значительное количество украинцев в начале полномасштабного вторжения потеряли работу или получили сокращение зарплаты. Сейчас экономическая ситуация в стране позволяет не только вернуть прежние выплаты, но и увеличить их.

Ситуация с зарплатами в Украине

Несмотря на значительное повышение зарплат, ситуация с оплатой труда в частном секторе остается сложной. Спрос на рабочую силу растет, однако квалифицированных специалистов не хватает.

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Казалось бы, ситуация, где на рынке есть недостаток профессионалов, должна повысить оплату труда за их работу. Однако из-за общей неопределенности оплата коррелируется в соответствии с другими обстоятельствами.

В институте экономических исследований и политических консультаций провели опрос и выявили, как в первой половине 2023 года предприниматели повлияли на зарплаты своих рабочих:

59% – не изменили размер выплат;

34% – увеличили выплаты в среднем на 12%.

Другие – не определились и сомневаются, нужно ли сейчас повышать заработные платы. Также среди всех опрошенных всего 14% предпринимателей планируют увеличивать зарплаты во второй половине 2023 года.

Что происходит на рынке труда

НБУ отмечают, что в этом году возросла потребность в сезонных специалистах. Больше всего нужны работники в аграрном, торговом секторах и в сфере грузовых перевозок.

Количество вакансий в дальнейшем росло, что частично связано с сезонностью. В то же время, количество резюме несколько снизилось, что могло отражать как возобновление занятости украинцев, так и сжатие предложения рабочей силы, в частности через миграцию и мобилизацию.

– сообщают в НБУ

Согласно опросу, сейчас на рынке самая большая потребность именно в квалифицированных работниках – 38% вакансий не закрыты.

С начала полномасштабного вторжения реальные зарплаты украинцев выросли. В июне 2022 года размер выплат составил – 13 957,63 гривны, в том же месяце 2023 года – 16 012,38 гривны.

С учетом инфляции процентный рост выплат составляет всего – 2%.