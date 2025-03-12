Руководителей "Киевзеленстроя" задержали по подозрению во взяточничестве

Правоохранители задержали трех высокопоставленных чиновников коммунального предприятия "Киевзеленстрой". Их подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме с "откатами".

Какую схему разоблачили правоохранители

Речь идет о гендиректоре Юрии Бахмате, первом заместителе Алексея Лукаша, а также заместителе начальника управления капитальных вложений, передает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Следствие разоблачило коррупционную схему, где чиновники систематически требовали 15% "отката" от подрядных организаций за беспрепятственное подписание актов выполненных работ без проверки их объема и качества, а также за доступ к участию в публичных тендерах.

Интересно! По информации правоохранителей, только в феврале 2025 года удалось задокументировать передачу более 3 миллионов гривен взяток, тогда как общая сумма "откатов" по договорам 2024 года могла достигать не менее 25 миллионов гривен.

Всего в досудебном расследовании задокументировано 10 фактов предложений дать взятку и 5 фактов их получения.

Задержали должностных лиц Киевзеленстроя / Фото Киевской городской прокуратуры

Как работала схема

Как пояснила в эфире телемарафона советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, схема заключалась в том, что "Киевзеленстрой" устанавливал "откат" в размере 15% от суммы договора.

Фирма ставила победителем в тендере, подписывала договор с коммунальным предприятием и часть в обязательном порядке была вынуждена отдать,

– объясняет пресс-секретарь.

Если же фирма не соглашалась на такие условия, ее шансы победить в тендере равнялась нулю. Деньги, полученные от предпринимателей, должны были распределяться неформально между должностными лицами предприятия.

Задержали должностных лиц Киевзеленстроя / Фото Киевской городской прокуратуры

Что грозит виновникам

В ГБР добавляют, что такая система откатов распространена среди многих столичных коммунальных предприятий, и по их оценкам, годовые объемы коррупционных выплат в Киеве могут достигать миллиардов гривен.

Всем фигурантам дела суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 51,4 миллиона гривен для каждого.

К слову! В случае доказательства вины, чиновникам грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества в качестве дополнительного наказания.